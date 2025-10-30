Poslední řada Stranger Things v traileru. Bude se nám stýskat, předtím ale uvidíme vrchol televize
Netflix právě vydal velký trailer na poslední řadu sci-fi hitu Stranger Things. Naznačuje, že seriál odejde ve své nejlepší formě.
Na čtvrtou a pátou řadu jsme dohromady čekali neuvěřitelných šest let a sledováním Stranger Things jsme nakonec zase tolik času nestrávili. Přesto ale bude v televizi chybět už jen těšení se na jeden z nejlepších seriálů éry streamování. Když jsme se totiž konečně dočkali, vždy šlo o úžasnou, velkolepou, emotivní i děsivou jízdu, jaká na obrazovkách prakticky nemá obdoby. A podle nového traileru závěrečné páté řady hororového sci-fi tvůrci věci naposledy posunuli ještě o kousek dál.
Stačí jen několik záběrů a hned je zřejmé, že na hranu vypjatý vokál Freddyho Mercuryho v písni Who Wants to Live Forever (Kdo chce žít navždy) perfektně odpovídá tomu, na co se díváme. Jak už víme ze závěru čtvrté řady Stranger Things, nelidské monstrum Vecna chce po Upside Down začít vládnout i světu lidí a jediné, co mu stojí v cestě, jsou naši oblíbení hrdinové z amerického maloměsta.
Jak vidno na záběrech pobitých vojáků a zničené základny, žádná konvenční armáda ho zastavit nedokáže, takže se Jedenáctka s šerifem Hopperem vydají do Upside Down a ostatní hledají cesty v našem světě. Tvůrci seriálu slibují, že při tom pečlivě uzavřou všechny dějové linie a vysvětlí, co vlastně Upside Down je. „Tohle je kompletní příběh. Je hotovo,“ řekl Matt Duffer pro Variety. První polovina páté řady vyjde 27. listopadu, další tři epizody dorazí 26. prosince a velké finále uvidíme 1. ledna.