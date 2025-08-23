Postava ze Sbormistra mi změnila život. Naučila mě nebýt stejná jako ostatní, říká Kateřina Falbrová
V podcastu Režim nerušit mluví patnáctiletá herečka o hlavní roli ve filmu Sbormistr, náročných scénách i o tom, co jí natáčení dalo do života.
Nyní patnáctiletá Kateřina Falbrová debutovala v celovečerním filmu Sbormistr, který se inspiroval případem sexuálního zneužívání dívek ve sboru Bambini di Praga. Ve snímku ztvárňuje třináctiletou Karolínu, členku dívčího pěveckého sboru, která se postupně stává terčem manipulativního chování sbormistra. „Když jsem se dozvěděla, že film bude inspirovaný kauzou Bambini di Praga, rodiče z toho nebyli úplně nadšení. Já jsem ale chtěla — hlavní role se ve třinácti neodmítá,“ říká v podcastu Režim nerušit.
Film vznikal pod režijním vedením Ondřeje Provazníka a kladl důraz na bezpečí dětských hereček. Na natáčení byli přítomni psychologové i koordinátorka intimních scén. Přesto prý byly některé scény pro herečku náročné: „Bavila mě každá minuta natáčení, takže jsem si neuvědomovala, kdy už je toho na mě moc. Neuměla jsem říct ne.“
Jedna z nejnáročnějších scén se natáčela v New Yorku, kde měla Falbrová zahrát, že je otřesená křikem sbormistra. Toho ztvárnil slovenský herec Juraj Loj. „Najednou řekli stop a já se úplně zlomila. Slzy mi začaly téct samy,“ popisuje Falbrová.
Postavu Karolíny si ztvárnila po svém, včetně vzhledu – sama si ji nakreslila. Při natáčení si prý postupně začala uvědomovat i vlastní hodnoty. „Začala jsem se jinak oblékat, jinak přemýšlet. Nechci být stejná jako ostatní, chci něčím vynikat,“ vysvětluje.
Na natáčení se Kateřina připravovala formou workshopu a přiznává, že s tématem sexuálního zneužívání se do té doby v běžném životě nesetkala. „Ve škole nás učili o alkoholu a drogách pomalu každý týden. Ale o sexuálním násilí a predátorech? Nikdy.“ Podle ní je pro její generaci často vstupní branou k tématu spíš mediálně sledovaný případ P. Diddyho než kauza Kulínského.
Rada pro mladší Kačku? Když je toho na tebe moc, řekni to.
K snímku měla prý zpočátku výhrady i kvůli vztahu mezi filmovými sestrami, Karolínou a Lucií. Druhou jmenovanou hraje osmnáctiletá Maya Kintera. Sama Kateřina má totiž mladší sestru a tvrdí, že pro ni bylo obtížné pochopit dynamiku konkurence a odcizení mezi dvěma tak blízkými postavami.
Po premiéře se herečka poprvé setkala i s tím, co znamená být v centru mediální pozornosti. Její účast na filmovém festivalu v Karlových Varech vyvolala třeba i reakce módních komentátorů. „V Karlových Varech mě dal módní kritik Filip Vaněk do žebříčku nejhorších outfitů. Hodnotil šaty, které jsem musela sehnat za hodinu. Hodnotit oblečení patnáctileté holky mi přijde… no, trochu zvláštní,“ říká.
Po dotočení filmu Sbormistr složila Kateřina přijímačky na gymnázium, dál je skautkou a členkou Kühnova dětského sboru. Ačkoliv nenastoupí od září na konzervatoř, herectví se nevzdává – už teď se zapojuje do dalších natáčení. „A rada pro mladší Kačku? Neboj se. A když je toho na tebe moc, řekni to. Já to tehdy nedokázala.“
Poslechněte si celý rozhovor s Kateřinou Falbrovou v podcastu Režim nerušit, který najdete na Spotify, Apple Podcasts i na samostatném YouTube účtu – odebírejte kanál Režim nerušit. Pro novinky pak sledujte @rezimnerusit na Instagramu.