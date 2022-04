Potvrzeno: Elon Musk je obyčejný člověk. Útokem na břicho Billa Gatese ukázal svou temnou stranu

270 miliard dolarů si vyšláplo na 130 miliard. A jak to dopadlo? Těhotným emoji. Tak nějak by se v kostce dala shrnout poslední twitterová kauza Elona Muska, jejímž nedobrovolným účastníkem se stal Bill Gates. Vyčíst se toho z ní dá ale víc. Třeba jak moc zlý a pomstychtivý Musk dovede být. Především nejužší vedení Twitteru, které s ním začalo nečekaně jednat o jeho nabídce na převzetí sítě, by mělo mít oči i uši na stopkách.

Emoji těhotného muže v modrém svetru, který se nedávno objevil v iPhonech, pobavil (ačkoli hořce) miliony lidí po celém světě. K čemu to? Nezachází kultura maximální korektnosti příliš daleko? Tyto a další otázky vířily hlavou nejednomu konzervativněji založenému pozorovateli včetně mě. Elon Musk ovšem pro postavičku našel rychlé využití – poškleboval se s její pomocí Billu Gatesovi.

V žebříčcích nejbohatších lidí světa (klíčové jsou dva, a to od Forbesu a Bloombergu) jsou oba na špičce. Zatímco Bill Gates, který těmto přehledům v minulosti dlouhé roky kraloval, je čtvrtý, Musk sedí celkem neochvějně na čele. První má jmění na úrovni 130 miliard dolarů, druhý zhruba dvakrát tolik. Jenže místo toho, aby Musk z takové pozice ukázal trochu nadhledu, se zachoval jako… klasický hajzlík, který šikanuje ty, co nemá rád.

Na svůj Twitter umístil koláž ze dvou fotek – na jedné je Bill Gates v modrém tričku a na druhé je emoji těhotného muže. Šestašedesátiletý Gates má na snímku znát dobře živené břicho stárnoucího muže, takže – hahaha – asi chápete, co tím Musk chtěl říci. Že to je humor z prvního stupně základní, pokud ne pomocné školy? K čemu to je? Abych parafrázoval sám sebe, tyto a další otázky možná víří hlavou nejednomu konzervativněji založenému pozorovateli…

Proč to? Protože Elon. A to doslova. Na twitterovém účtu Whole Mars Catalog, který je takovou Muskovou hlásnou troubou, se v sobotu 23. dubna objevily printscreeny esemesek, které si Musk s Gatesem vyměnili. Kde se asi tak vzaly? Prý náhoda. Každopádně z nich vyplynulo, že Musk konfrontoval Gatese s dotazem, zda je pravda, že na burze sází na pokles akcií Tesly.

„Zatím jsem tu pozici neuzavřel,“ potvrdil zakladatel Microsoftu v konverzaci, kterou Musk označil dodatečně jako autentickou. Sázet na pokles akcií Tesly, takzvaně je shortovat, je ale z pohledu šéfa této nejhodnotnější automobilky světa smrtelný hřích, shortaři dlouhodobě pohrdá a svedl s nimi mnoho byznysových (a povětšinou vítězných) bitev. A tak svůj hněv teď nasměroval na Gatese, mimo jiné připodobněním jeho zaobleného břicha k tomu těhotenskému. Pak sice napsal, že už toho nechá, ale posměšků a výpadů podnikl víc. K čemu to? No nic, nechci se opakovat…

Ti dva se nemusí už delší dobu. Dělí je pohled na kryptoměny (Gates není jejich velký fanoušek a v minulosti zmínil, že slabinou bitcoinu je, že jeho cenu může rozkolísat jeden tweet Elona Muska). Neshodli se v závažnosti covidu, který Gates vnímal pomalu jako boží ránu, zatímco Musk později dost zlehčoval různá protipandemická opatření. Gatesovi nedávají moc smysl snahy kolonizovat Mars, když je potřeba vyřešit zásadní problémy na Zemi. A konečně, Gates je sice fanda elektromobility, ale koupil si Porsche Taycan…

Hlavní ideová výtka aktuálního sporu (veřejně se k němu vyjádřil jen Musk), směřovala k tomu, že je přece divné, když Gates, velký bojovník proti globálnímu oteplování, sice říká, jak je třeba snižovat emise, ale současně chce vydělat na propadu ceny akcií zelené automobilky. Stačí dodat, co jsem v tomto newsletteru psal už před časem – pokud chce někdo opravdu pomoct planetě, nákup Tesly není nejlepší cesta. Ovšem ani Taycana, to je třeba dodat.

Co z toho plyne? Musk znovu potvrdil, že je to člověk z masa a kostí, žádný bůh, a že dokáže být zatraceně malicherný a zlý. Je to taková jeho druhá stránka, jeho pan Hyde. A je to i připomenutí pro vedení Twitteru, které se brání Muskovu návrhu na nákup sociální sítě za 43 miliard dolarů, co by mohlo následovat, když mu bude vzdorovat moc odhodlaně. Zvlášť poté, co oficiálně potvrdil, že má zajištěné financování.

Zdá se ovšem, že představenstvo Twitteru, které původně jeho nabídku odmítlo, a dokonce se mu v obchodu pokusilo zabránit, začíná couvat – podle deníku The Wall Street Journal se Bret Taylor, Parag Agrawal a další v neděli s Muskem sešli, aby si o transakci popovídali a údajně se jednání vyvíjejí dobře.

Stanice CNBC pak dodala, že podle jejích zdrojů Twitter posuzuje ještě jiné konkurenční nabídky a že by více informací k tématu mělo padnout nejpozději ve čtvrtek, kdy bude společnost oznamovat své čtvrtletní výsledky.

