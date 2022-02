PPF rozšiřuje své mediální impérium. Kupuje chorvatskou televizi a bude expandovat i s Voyem

Už teď patřila finanční skupina PPF rodiny Kellnerových k největších hráčům televizního trhu ve střední a východní Evropě. Nejnovější akvizice tak její pozici jen stvrdí. PPF oznámila, že prostřednictvím své dceřiné firmy CME uzavřela dohodu o převzetí 100 procent soukromé chorvatské televizní společnosti RTL Hrvatska. Hodnota získaných aktiv je 50 milionů eur, tedy přes 1,2 miliardy korun. Součástí akvizice jsou dlouhodobá práva pro CME k použití značky RTL na chorvatském trhu.

Do mediální společnosti CME vstoupila PPF v roce 2020, když ji v transakci za zhruba 50 miliard korun pohltila. Tím se jednak vrátila do největší tuzemské soukromé televize Nova, kterou již dříve ovládala, ale zároveň získala i významnou pozici na dalších středo- a východoevropských trzích. Na nich chce uspět jak s klasickými televizemi, tak i třeba streamovací službou Voyo, která se teď rychle rozjela v Česku.

„Jako součást skupiny PPF jsme vždy připraveni realizovat zajímavé investiční nápady s cílem dosáhnout růstu hodnoty. Adriatický region nabízí výjimečné příležitosti a má značný potenciál růstu. Již zde provozujeme velmi úspěšnou televizní společnost ProPlus. Jsem přesvědčený, že obě aktiva v sousedních zemích tohoto regionu mohou dobře fungovat vedle sebe. Stejně jako na ostatních trzích se i v Chorvatsku zaměříme na digitalizaci, lokální televizní obsah a tvorbu názorově vyváženého a kvalitního zpravodajství,“ uvedl výkonný ředitel CME pro ČR, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko Didier Stoessel.

CME provozuje televizní stanice v pěti zemích střední a východní Evropy Foto: CME

Svými velkými ambicemi v mediálním prostředí se PPF netají. V České republice, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku provozuje prostřednictvím CME jak komerční televize, tak také streamovací službu Voyo. Ta je prozatím nejvíc vidět v Česku, kde by podle posledních informací měla mít už 350 tisíc uživatelů, ale do budoucna se chce stát ideálně regionálním hráčem. Konkurovat má v plánu do jisté míry i Netflixu a dalším velkým platformám.

Ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch o tom nedávno hovořil Daniel Grunt, který má jakožto digitální šéf CME rozvoj Voya na starosti. „Řekněme, že jsme si na domácím trhu vyzkoušeli, co funguje. Teď to s mírnými úpravami a ohledem na tamní kulturu přeneseme dál. Dosud jsem hodně času a pozornosti věnoval Voyu tady, na jaře ale šlápneme do Rumunska a na přelomu roku spustíme transformaci v Bulharsku, kde je to z pohledu streamingu nejméně rozvinuté,“ popisoval velké plány Grunt.

O Chorvatsku zatím Grunt ve svých plánech konkrétně nemluví, ale vzhledem k plánovanému převzetí tamní televizní společnosti RTL Hrvatska je možné, že i tento trh do expanzních plánů Voya zařadí. Transakce mezi CME a RTL Group Central & Eastern Europe podléhá obvyklým regulatorním procesům včetně schválení chorvatským antimonopolním úřadem (AZTN) a tamní agenturou pro elektronická media (AEM). Uzavření transakce se očekává během prvního pololetí roku 2022.

CME, pod kterou patří v tuzemsku televizní skupina Nova, je součástí PPF od roku 2020. Patří mezi největší mediální společnosti ve střední a východní Evropě. Vysílá 33 televizních stanic, včetně zpoplatněných, které jsou dostupné až 45 milionům diváků. Samotná skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství a vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur.

S přispěním ČTK.