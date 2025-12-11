PPF se vrací domů. Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová oznámila, že přesune sídlo z Nizozemska
PPF Group míří z Nizozemska do Česka, stane se tuzemským daňovým rezidentem. Renáta Kellnerová s dcerami zahájily proces přesunu sídla.
Společnost Amalar Holding, která zastřešuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámila záměr přesunout sídlo PPF Group z Nizozemska do České republiky. PPF Group je hlavní holdingovou společností skupiny PPF, která působí ve 25 zemích v různých oborech. Celý proces migrace by měl být dokončen v první polovině roku 2026. PPF Group se poté stane daňovým rezidentem České republiky.
„Během téměř 35 let se z PPF stala největší mezinárodní investiční skupina s českými kořeny. Přesun sídla PPF Group do Česka dokazuje, že jako akcionáři máme důvěru v zemi, ve které žijeme, a také v předvídatelnost jejího právního prostředí,“ uvedla Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka PPF Group a podle magazínu Forbes nejbohatší Češka. Podle jejích slov historické důvody pro sídlo v zahraničí, k nimž patřil zejména silný právní rámec ochrany investic, již pominuly.
Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v České republice, odkud se aktivně podílejí na strategickém směrování společnosti ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku. Amalar současně oznámil, že ukončuje činnost svého poradního sboru, jehož členy byli Jiří Rusnok, Magdalena Souček, Jiří Šmejc, Bohdan Pomahač a Tomáš Otruba a který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF.