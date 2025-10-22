Praha má další upravenou náplavku. Holešovický Port7 nabídne lezeckou stěnu, grilování i parkour
Stavba holešovické náplavky u projektu Port7 je u konce. Nabídne multifunkční hřiště, lezeckou stěnu, parkourové prvky i společenské akce.
Holešovický projekt Port7 má po více než třech letech výstavby hotový i veřejný prostor. Společnost Skanska, která do brownfieldu bývalé betonárky vstoupila v roce 2017, postavila na téměř pěti hektarech nejen kancelářské budovy, ale měla i za cíl proměnit celý areál na plnohodnotnou městskou čtvrť. Slavnostně otevřená nová náplavka o rozloze 17 tisíc metrů čtverečních nabídne lezeckou stěnu, parkourové hřiště, prostor pro grilování nebo multifunkční sportoviště. Pravidelně se zde budou konat také společenské akce a jednou měsíčně sportovní dny zaměřené na jógu a pilates. Návštěvníci si tu navíc mohou díky aplikaci LOX zdarma zapůjčit sportovní vybavení až na 90 minut.
Výstavba celého projektu, která začala v únoru 2021, postupně přeměnila místo u Trojského mostu v živou část města s propojením přes nový podchod z metra Nádraží Holešovice. Na dokončení veřejného prostoru se podílela také městská část, která zároveň buduje navazující park U Vody. „Když jsme v roce 2016 pořádali konferenci Město a řeka, bylo tohle místo zcela nepřístupné. Skanska tehdy umožnila průchod územím a dnes tudy denně projdou tisíce lidí,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.
Kancelářské prostory s kapacitou 36 tisíc metrů čtverečních tu za poslední roky obsadily především technologické firmy a startupy. Vedle e-commerce platformy Shoptet, která provozuje třetinu všech e-shopů v Česku a na Slovensku, zde sídlí esportový startup Oddin.gg zaměřený na datové predikce, mediální dům Economia, dánská společnost Unit IT nebo kosmetický gigant Coty. V přízemí funguje fitness centrum One Gym, kavárna The Miners a kantýna Goodlunch. Od července 2026 se k projektu přidá i jazyková mateřská škola Maxík.