Kdy jede metro, bude vidět už z ulice. Praha chystá nový informační systém pro MHD

Pokud se člověk nepodívá do mobilní aplikace, v kolik jede metro, dozví se to buď podle zvuku přijíždějící soupravy nebo až na samotném nástupišti. Praha teď chystá obměnu informačního systému, který by měl být uživatelsky přívětivější. A cestující, kteří využívají prostředky pražské městské hromadné dopravy, pak o dost informovanější. Na několika zastávkách se nový systém objeví už letos, a to v rámci pilotního projektu.

Nadupanější by měly být zastávky Palmovka, Nádraží Holešovice a Háje. „Na Palmovce a Hájích bychom chtěli spolu s dopravním podnikem vyzkoušet první varianty. Objeví se v metru i u povrchové dopravy. V případě stanice Nádraží Holešovice se to bude týkat i přechodu k vlaku. Chceme ale informační systém vyzkoušet i pro pěší, a to mezi Staroměstským náměstím a Výstavištěm,“ uvedl pro CzechCrunch Filip Drápal, mluvčí Ropidu, který plánuje pražskou dopravu.

O co konkrétně půjde? Tak například v metru by se měly objevit informace o tom, kdy metro jede, a to už nad eskalátorem, v momentě, kdy člověk vejde do placené části metra. Informace, kdy odjíždí podzemní doprava, by ale měla být i na ulici ještě před vchodem do vestibulu. „Kromě elektronických prvků, které se budou instalovat nově, budou v metru i vitríny s mapami okolí a doplňkové navigační tabule,“ líčí Drápal.

To znamená, že například ve stanicích, které jsou nepřehledné, najde cestující lépe informaci, na kterou stranu má jít. Tabule s výpisem všech stanic, kterým se mimochodem hantýrkou říká teploměr, a která je většinou až uprostřed vestibulu, pak bude doplněná o další směrovky. Přibude zároveň i elektrická tabule, která informuje při východu z metra o příjezdu navazující dopravy, tedy autobusů nebo tramvají. Ty už existují, jsou ale jen někde – cílem je rozšíření do všech stanic.

Na novou podobu informačního systému vypsalo město graficko-designérskou soutěž. Její výsledky budou představeny na začátku dubna v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Ozkoušet se má vše právě v pilotním projektu. Následně se k tomu bude moci vyjádřit veřejnost. Teprve pak bude mít město finální podobu nového informačního systému.

Cílem je mít ho v celém městě. Někde to půjde rychleji (například tam, kde už vitríny jsou), jinde to bude v delším horizontu, zejména pak co se týče umístění úplně nových elektronických tabulí. Záležet bude na několika faktorech, například na rozpočtových možnostech hlavního města. V některých případech se bude s novinkou čekat na plánované rekonstrukce, ať už metra nebo povrchových zastávek. Ropid tak pracuje s opravdu dlouhodobým horizontem, a to deseti až patnácti let. „Je to ale opravdu pouze orientační termín, který záleží na několika faktorech,“ doplňuje Drápal.