Praha vybrala architekty, kteří navrhnou novou lanovku. Nechybí Češi ani slavné norské studio

V Praze se zadělává na další zajímavé architektonické dílo. Jak bude vypadat plánovaná lanová dráha, která propojí Podbabu, Troju a Bohnice, zatím není jasné, ale hlavní město nyní odhalilo, jací architekti se o její podobu postarají. V pětičlenném finálovém výběru se nachází jak domácí ateliéry, tak i věhlasná studia ze zahraničí. Celkem se přihlásilo třiadvacet zájemců z devíti evropských zemí. Veřejnosti se mají jednotlivé návrhy ukázat v srpnu.

Finalisty mezinárodní architektonické soutěže vybírala porota, jíž předsedal Arjan Dingste, ředitel a hlavní architekt renomovaného amsterodamského ateliéru UNStudio. Podobu tří stanic plánované lanovky a pěti souvisejících podpěr navrhnou polské studio DWAA, londýnští Grimshaw Architects, české studio ov architekti společně s Olgoj Chorchoj, světoznámé norské studio Snøhetta, respektive jeho rakouský ateliér, a další londýnská kancelář William Matthews Associates.

„Příjemně mě potěšil velký zájem renomovaných mezinárodních architektonických studií o účast v soutěži na novou lanovku, kterou plánujeme s Dopravním podnikem vybudovat mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Kvalita zaslaných profesních přístupů k řešení lanové dráhy i portfolia zájemců byly na velmi vysoké úrovni,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy, předseda dozorčí rady DPP a zároveň člen poroty.

Foto: CCEA MOBA Lanovka v Praze propojí Podbabu, Troju a Bohnice

„Těším se na návrhy architektů, na kterých nyní pracují. Pevně věřím, že esteticky zapadnou do oblasti Trojské kotliny, ale současně přinesou do této části Prahy zajímavý architektonický a designérský přístup a obyvatelům či návštěvníkům Prahy 6, 7 a 8 rychlý způsob přepravy přes Vltavu,“ doplnil Scheinherr. Lanovka Podbaba–Troja–Bohnice má do budoucna nahradit chybějící spojení obou břehů Vltavy v Trojské kotlině, než dojde k výstavbě nového mostu a návazných dopravních spojení.

V přehledu níže se můžete podívat, jaká studia se dostala do finále architektonické soutěže a jaké stavby mají za sebou. Jde o představení, které na svém webu zveřejnil pražský dopravní podnik.

DWAA

Polský architektonický ateliér DWAA zabývající se architektonickými tématy od infrastruktury přes dopravní až po bytové stavby. Jak sami o sobě uvádějí: „Projekt postavený na dobrém nápadu má vliv na růst hodnoty investice a na její ekologické a ekonomické aspekty. Jsme přesvědčeni, že projekty jsou nejlepší ne tehdy, když k nim nemůžete nic přidat, ale když z nich nemůžete nic odebrat.“

Mezi reference ateliéru DWAA patří například polská nádraží Warszawa-Zachodnia a Olsztyn-Główny. V prvním případě jde o rekonstrukci jednoho z největších nádraží v Polsku, která probíhá od roku 2020. Jedná se dokonce o jednu z největších výstaveb v Polsku, víceúrovňový přestupný dopravní uzel s plně zastřešeným systémem nástupišť. Nové hlavní nádraží v Olštýně je zase největším železničním uzlem v regionu s hustou osobní i nákladní dopravou.

Foto: DWAA Nové nádraží Olsztyn-Główny, Polsko od studia DWAA

Foto: DWAA Nové nádraží Warszawa-Zachodnia, Polsko od studia DWAA

Grimshaw Architects

Grimshaw International je původně londýnská, v současnosti mezinárodní architektonická kancelář, která vytváří budovy a infrastrukturu podle zásad lidského, trvalého a udržitelného designu. Vytváří místa, která chrání naši planetu, inspirují a spojují lidi s jejich prostředím. V současnosti má kromě Londýna kanceláře v New Yorku, Los Angeles, Paříži, Dubaji, Melbourne a Sydney a její mezinárodní portfolio pokrývá všechna významná odvětví. Jsou držiteli více než 200 mezinárodních cen za design.

Mezi její reference patří Mernda Rail Extension v australském Melbourne. Rozšíření tamní železniční infrastruktury zahrnovalo tři nové stanice a propojilo rostoucí obce kolem severního koridoru Melbourne.

Foto: Grimshaw Architects Mernda Rail Extension, Melbourne, Austrálie od Grimshaw Architects

ov architekti + Olgoj Chorchoj

Stavby studia ov architekti se vyznačují originálním výtvarným řešením a silným vztahem k místu. Hledají v návrhu nadčasové řešení, jedinečný prostorový koncept a odpovídající náklady záměru klienta. Pravidelně se účastní architektonických soutěží, řadu z nich vyhráli. V soutěži o pražskou lanovku jsou společně se studiem Olgoj Chorchoj.

Mezi reference tuzemských studií patří vítězný návrh prvního terminálu vysokorychlostní železnice v Česku, který vyroste u Nehvizd v okrese Praha-východ, a také spojovací lávka napnutá mezi dvěma historickými budovami v areálu VŠCHT v Praze.

Vizualizace: Dousek-Záborský Vizualizace terminálu vysokorychlostní železnice Praha východ

Spojovací lávka VŠCHT Praha

Snøhetta, ZT – Studio Innsbruck

Světoznámé norské studio Snøhetta vzniklo jako společný architektonický a krajinářský workshop a od svého vzniku zůstalo věrné svému transdisciplinárnímu způsobu myšlení.

Mezi reference studia patří nová lanovka v Bolzanu, která bude spojovat centrum Bolzana s vrcholem hory Virgolo. Kromě lanovky budou součástí stanice Ötziho muzeum, přírodovědné muzeum, koncertní sály a restaurace. Předpokládané dokončení projektu je v roce 2026. Snøhetta na něm spolupracovala se studiem Zoa.

Foto: Snøhetta + Zoa Nová lanovka v Bolzanu na horu Virgolo

William Matthews Associates

William Matthews Associates je architektonická kancelář se sídlem v centru Londýna. Patří pod ni společnosti Expedition Engineering, DCSA, Boele a Agile CE. Od roku 2013 ateliér pracuje ve Spojeném království i na mezinárodní úrovni na řadě kulturních, komerčních a infrastrukturních zakázek. Mezi aktuální a dokončené projekty patří nová lávka na hradě Tintagel ve Velké Británii a dva projekty v České republice: ředitelství Správy železnic v Praze a nový most přes Svitavu v Brně.

Mezi reference studia patří London Cable Car, lanovka spojující 90 metrů nad Temží Greenwich Peninsula a Royal Victoria Dock, jež je velkolepým doplňkem panoramatu Londýna. Dále také nádraží London Bridge, na jehož modernizaci se studio podílelo.