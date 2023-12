Praha začala chystat metro E. Nebude zajíždět do centra, obslouží čtvrti, kde se chystá výstavba

Uložit 0

Na začátku letošního prosince prorazili dělníci kus prostoru pod zemí a spojovací tunel mezi Olbrachtovou a Pankrácí na budoucí trase metra D byl na světě. Zatímco déčko je ve výstavbě, Praha se začala připravovat na další písmeno v abecedě v pořadí. Tento týden magistrát schválil pozici koordinátora, který má město na novou linku E připravit.

U velkých strategických staveb bývá zvykem, že jsou plánovány dlouhé roky dopředu. Nejinak je tomu u metra E. Jen o něm pravděpodobně bylo slyšet jako o lince O. Nejde zcela o totéž. Óčko má být okružní linka, která provede cestující mezi jednotlivými pražskými čtvrtěmi, aniž by zajížděla do centra. Kolem jádra metropole by tak vykroužila hrbolatý kruh.

Éčko je toho součástí, jde vlastně o polovinu okružní linky, než se okruh uzavře. V zásadě je nicméně pojmenování vedlejší. Důležité je, že to, kudy přesně nové metro pojede, začne Praha prověřovat. „Koordinátor zajistí výběr zpracovatele rozsáhlé studie o možnostech nové, už páté trasy pražské kolejové linky. Praha se nepochybně bude dál rozvíjet a už dnes jsou některá spojení poptávána natolik, že často nestačí,“ uvedl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib na svém facebookovém profilu.

„V rámci studie proveditelnosti se bude řešit, kudy přesně ta okružní kolejová linka povede, jakou technologii budeme využívat – a co by to tak zhruba mělo stát. Je to záležitost, kde se snažíme dívat do budoucna, dopředu na několik desetiletí, kdy ten stávající dopravní systém rozhodně nebude stačit ani obyvatelům Prahy, ani návštěvníkům,“ uvedl Hřib už v pondělí po jednání pražských radních.

Podle něj jde zejména o trasu mezi Smíchovem a Budějovickou nebo Prosekem, Vysočany a Žižkovem. V zásadě by nová linka měla obsloužit čtvrti, kde se očekává velký stavební rozvoj. Ostatně v těchto čtvrtích jsou nyní rozsáhlé brownfieldy, kde už se buď staví, nebo se budoucí výstavba řeší.

Město má konkrétnější představy o éčku už dlouho. Radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček například loni pro CzechCrunch uvedl, že by se pátou linkou cestující mohli svézt ze Smíchovského nádraží pod Kavčími horami směrem na Pankrác, dál na Bohdalec a pak na Nákladové nádraží Žižkov.

V poslední fázi pak také do Vysočan a Letňan. Z Letňan by pak zakroužilo zpátky na Smíchovské nádraží, čímž by okružní linka byla dokonána. Nemělo by také jít o metro, jak ho známe dnes. Mělo by být lehčí a připomínat něco mezi metrem a tramvají.

Foto: IPR Praha Vizualizace chystané stanice Pankrác nového metra D

Na to všechno by ale měla odpovědět právě rozsáhlá studie, kterou má zajistit již zmíněný koordinátor. Toho má za pomoci externí právní kanceláře vybrat dopravní odbor metropolitního magistrátu. „A protože chceme vhodně navázat i na plánovaná železniční spojení, budeme veškeré záměry pečlivě koordinovat také se Správou železnic, která už zpracovává podobnou studii o železničním uzlu Prahy,“ dodal Hřib.

Železniční uzel Prahy řeší to, jak v metropoli zkoordinovat rychlé dálkové linky spolu s těmi příměstskými. Budoucímu řešení se mimochodem přezdívá také metro S. Má jít o linky příměstských vlaků, které budou jezdit v tunelech pod městem. Tím se uvolní prostor na kolejích i na nádražích na povrchu pro vysokorychlostní vlaky.

Výhodou podzemního vedení je, že by dovedli cestující rovnou k metru, jedna ze stanic by například mohla být přímo v centru u Státní opery. Zastávka přezdívaná jednoduše Opera by měla mít výstup jak na Muzeum, tak na stanici metra Hlavní nádraží. Cílem je, aby na hlavních linkách byl ve špičce interval sedm a půl minuty.

S využitím ČTK