Terminál Smíchov by se mohl začít stavět příští rok. Pod něj se sjedou všechny druhy dopravy

Letos na podzim dělníci na smíchovském nádraží zbourali lávku, která vedla ze severního nástupiště. To předznamenalo o mnoho větší změny, které se na nádraží mají stát. Kromě rekonstrukce samotné nádražní budovy dojde k vybudování nového dopravního terminálu za osm miliard korun.

Rada hlavního města nyní odsouhlasila, že na stavbu nové moderní dopravní stavby vypíše soutěž, posvětit to ovšem musí ještě pražské zastupitelstvo. Praha nicméně počítá s tím, že stavět by se mohlo začít na konci příštího roku. Terminál by pak měl stát v roce 2030.

V budoucnu by měla nová velká moderní hala pojmout veškerou dopravu Smíchova. Vznikne totiž nad současnými kolejemi jen kousek od historické budovy. Dálková a příměstská železniční doprava se tu potká s tou autobusovou. Do terminálu se totiž přesune současné autobusové nádraží, které je Na Knížecí.

Zároveň by tu ale mělo být také zázemí pro auta, a to na novém záchytném parkovišti P+R, kde bude kapacita tisíc stání pro auta a tisícovka stání pro kola. To vše navíc u metra a také u tramvaje nebo trolejbusu. S novým terminálem by měl také vzniknout prostor pro obchody a zázemí pro cestující.

Nejde ale jen o samotnou výstavbu nové budovy. Dojít by mělo také k revitalizaci Nádražní ulice, především by se měly posunout tramvajové koleje dál od domů, počítá se rovněž s vysázením stromořadí. Nadechnout by se měl také uvolněný prostor Na Knížecí, kde by měla být už jen městská doprava.

„Ambicí studie je uspořádat prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa změnil v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním nového pěšího bulváru,“ uvedli architekti ze studia A69, kteří projekt připravili spolu se společnostmi Sudop EU, Sudop Praha a Metroprojekt.

„V případě Terminálu Smíchov je snahou sjednotit jednotlivé stavby a části terminálu do jasně identifikovatelného celku reprezentujícího vstup do rozšířeného městského prostoru Smíchova, respektive Prahy,“ doplnili ještě k tvůrčímu záměru.

To vše je investicí hlavního města, Správa železnic má na Smíchově svůj projekt. Ten odstartoval bouráním lávky a také zrušení zmíněného severního nástupiště, které stojí stranou, protože jde v podstatě o samostatnou zastávku, kam historicky vedla Buštěhradská dráha z Hostivice.

Zároveň by ale mělo dojít také k výstavbě nových nástupišť. Po rekonstrukci by měly být na nádraží čtyři hlavní, tři předjízdné a jedna samostatná kolej, přičemž nástupiště bude u všech z nich. Doplní je také dvě dopravní koleje pro nákladní vlaky.

Nástupiště budou propojená zrekonstruovanými podchody, o bezbariérový přístup se postarají eskalátory a výtahy. V rámci rekonstrukce za víc než pět miliard korun budou také nová technologická zařízení včetně těch bezpečnostních.

Následovat bude rekonstrukce historické budovy, která byla postavená v padesátých letech. Funkcionalistické nádraží je dílem Jana Zázvorky mladšího a Jana Žáka. Nádraží z padesátých let nahradilo původní budovu z roku 1862, která byla poškozená za druhé světové války. Patří k nejvytíženějším uzlům v Praze.