Praha získá přímé spojení s Tchaj-pejí. Nová aerolinka nabídne design z dílny BMW i menu po vzoru Michelinu
Luxusní tchaj-wanská aerolinka Starlux Airlines otevírá první evropskou trasu. Slibuje čtyři cestovní třídy a napojení na celou jihovýchodní Asii.
Letiště Václava Havla rozšiřuje nabídku dálkových spojů o nového dopravce Starlux Airlines. Přímé lety z Prahy do Tchaj-peje odstartují už v srpnu a podle předsedy představenstva pražského letiště Jiřího Pose by nová linka mohla během prvního roku provozu přepravit více než 95 tisíc cestujících. Pro českou metropoli jde o významnou novinku i z pohledu samotné aerolinky, Praha se totiž stane jejím historicky prvním pravidelným cílem v Evropě.
Na linku dopravce nasadí moderní Airbus A350-900 v konfiguraci pro 306 cestujících. Starlux se přitom snaží odlišit hlavně úrovní interiéru a palubního servisu. Kabiny včetně sedadel navrhovalo studio BMW Designworks a palubní menu má být inspirováno michelinskými restauracemi. Letadlo pak nabídne celkem čtyři cestovní třídy, od nejluxusnější First s privátními kajutami až po klasickou Economy. I cestující v nejnižší třídě však budou mít k dispozici palubní zábavní systém s obsahem například od HBO Max a standardní limit pro odbavená zavazadla ve výši dvou kusů po 23 kilogramech.
Nová linka přitom nemá sloužit pouze pro přímé cesty do tchajwanské metropole. Díky síti spojů budou moci cestující z Prahy pohodlně navázat také na další lety do Asie, například do Hanoje, Ho Či Minova Města, Tokia, Singapuru, Ósaky nebo Hongkongu. CEO Starlux Airlines Glenn Chai uvedl, že kromě turistického potenciálu očekává dopravce i výraznou poptávku také ze strany byznysu, zejména v souvislosti s rozvíjejícím se polovodičovým průmyslem.