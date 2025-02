Praho, v červnu omez dopravu. AC/DC se vrací po skoro 10 letech s velkolepým koncertem

Uložit 0

Nemusíte být jejich fanoušky, a přesto některé jejich hity pravděpodobně znáte nazpaměť. Na světě totiž není mnoho hudebních skupin, které by měly takový vliv a přesah jako právě AC/DC. A letos v létě se jedna z nejzásadnějších rockových kapel všech dob opět vrátí do Prahy, kde rozduní půdu pod nohama v rámci pokračování svého celosvětového turné Power Up.

Australské rockové ikony už v Česku byly v roce 2016, kde pro desetitisíce lidí vystoupily v pražských Letňanech. A byť byl tehdejší koncert poněkud kontroverzní, protože se kvůli zdravotním problémům nemohl dostavit kytarista Malcolm Young a kvůli drogám pro změnu nepřijel bubeník Phil Rudd, pořád šlo o AC/DC. Tedy o značku, která přitáhne davy prakticky za jakýchkoliv okolností.

Teď je ale situace jiná, AC/DC se před časem personálně proměnili, ale i tak jsou natolik sehraní, že by stále důstojně měli lidem naživo odprezentovat kultovní hity jako High Voltage, Highway to Hell, Back in Black nebo Thunderstock. Skladby, které definovaly rock před půl stoletím – a stále jde o nadčasová hudební díla, která rezonují.

Do Prahy ovšem parta okolo Anguse Younga přijede hlavně s poslední studiovou deskou Power Up z roku 2020, podle které mají pojmenované i turné. S ní už v Evropě byli, a to v loňském roce, do české metropole ale nezavítali. O to větší očekávání jsou nyní, Praha má totiž odstartovat jejich novou evropskou šňůru, na kterou se vydají po zastávkách ve Spojených státech.

Přijedou na letiště v Letňanech, tedy na místo, které už hostilo několik světových hudebních jmen. Předloni tam vystoupil například The Weeknd se svou audiovizuální show, davy diváků tam ale na vlastní kůži zažily i Imagine Dragons, Depeche Mode, Måneskin nebo Rammstein.

AC/DC mají pražský koncert naplánovaný na čtvrtek 26. června, vstupenky ale míří do prodeje už za pár dní, respektive v pátek 7. února od 10:00 – a sehnat je lze mimo jiné v síti Ticketmaster. Výjimečně nebude spuštěn žádný předprodej, tudíž lze očekávat, že lístky, které začínají na ceně 3 490 korun, budou mizet velmi rychle.