Pražská agentura vyrostla na 360 milionů. Kreativita je málo, marketing musí doručit i zisk, říká šéf
Marketingová agentura Marketup zakončila rok 2025 s rekordními výsledky a slušným ziskem. Z Prahy pomáhá s globální expanzí Škodovky.
Česká marketingová agentura Marketup uzavřela rok 2025 s obratem přes 360 milionů korun a ziskem EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 20 milionů korun. Jde o její historicky nejlepší čísla. „Výsledky roku 2025 nejsou jen o našem růstu, ale především o změně paradigmatu u zadavatelů. Šéfové velkých firem dnes od marketingu neočekávají jen kreativní výstupy, ale měřitelný dopad na tržní podíl a ziskovost,“ říká Miroslav Král, spoluzakladatel a CEO Marketupu.
A co se dál v marketingové branži mění? „Výrazně roste poptávka po integraci dat, retail médiích a marketingových technologiích, které mají přímý vliv na zákaznickou zkušenost i obchodní výsledky,“ doplňuje Miroslav Král, který Marketup založil a vlastní spolu s Tomášem Ševčíkem. Firma se svou strategií boduje u značek jako XXXLutz, E.ON, AXA Assistance, Asahi, CPI Property Group, Penta Hospitals či Roborock.
Klíčovým milníkem je pro Marketup globální role pro Škodu Auto, pro kterou pražská agentura zajišťuje audity digitálních kampaní a go-to-market strategie na trzích v Indii, Austrálii, Chile či Alžírsku. Jako mezinárodní strategický partner pomáhá s globální expanzí z Prahy a rozšiřuje tím své kompetence. Do zahraniční expanduje i třeba s AXA Assistance, kde se po spolupráci ve střední a východní Evropě posunula také do Německa.