Před hotelem Fairmont v Pařížské ulici to konečně ožije. Vyroste tu vodní zrcadlo i zapuštěný pavilon
Už žádná větrná hůrka, ale místo, kde chtějí lidé trávit čas. K Vltavě míří severský design, jenž prostor před Fairmontem promění v pulzující náměstí.
Dlouhá léta to byl spíše nehostinný kout na konci nejluxusnější pražské ulice. Místo, kde Pařížská naráží na brutalistní hmotu bývalého hotelu InterContinental, dnes Fairmont Golden Prague, fungovalo spíše jako větrná průchozí zóna než jako náměstí, kde byste si chtěli číst knihu. To se má ale zásadně změnit. Dánští architekti zde plánují modelovaný terén, vodní zrcadlo i vysazení nových stromů.
O tom, jakou tvář náměstí Miloše Formana dostane, rozhodla mezinárodní architektonická soutěž RaumScape. Ta vyvolala ve světě architektury doslova poprask, přihlásilo se do ní totiž neuvěřitelných 197 studií ze 42 zemí. To z ní činí největší architektonickou soutěž v novodobé historii České republiky. Vítězem se nakonec stalo dánské studio Adept, jehož vizi posvětila odborná porota v čele se Sarah M. Whiting, děkankou Harvard Graduate School of Design.
Dánský návrh sází na odstranění bariér a vytvoření plynulé „městské krajiny“. Doprava v místě utichne na nezbytné minimum, aby prostor ovládli chodci a cyklisté. Z Pařížské ulice se protáhne stromořadí lip, které se na náměstí volně rozprostře do nepravidelného háje platanů a dřezovců. Celkem zde přibude minimálně sedmnáct nových stromů.
Srdcem nového náměstí se stane multifunkční vodní prvek. Zatímco v klidovém režimu bude fungovat jako zrcadlo odrážející nebe, v horkých dnech nabídne osvěžení díky soustavě trysek a v zimě se počítá s jeho proměnou na kluziště. Součástí návrhu je také nový, částečně zapuštěný pavilon s pochozí střechou, který nabídne vyhlídku a posezení, zatímco v dolním patře oživí prostor komerčními plochami.
Celý projekt s odhadovanou cenovkou 150 milionů korun zaplatí majitelé hotelu, podnikatelé Pavel Baudiš a Eduard Kučera, ve spolupráci s hlavním městem a Prahou 1. Klíčem k vítězství dánského ateliéru bylo citlivé propojení moderní vize s historickým kontextem Starého Města.
Investoři se zavázali, že minimálně 3 000 z celkových 3 200 metrů čtverečních zůstanou veřejně přístupné. Unikátem soutěže bylo i zapojení veřejnosti, lidé měli možnost návrhy vidět a připomínkovat ještě předtím, než porota vynesla finální verdikt, což je v českém prostředí zatím stále spíše výjimkou.