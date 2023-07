Před pěstním soubojem i ten byznysový. Zuckerbergova Meta má ve čtvrtek spustit konkurenci Muskova Twitteru

Osobní spory si Mark Zuckerberg s Elonem Muskem možná ještě vyřeší ručně soubojem v kleci. Mezi byznysy obou mužů to nicméně vře také. Musk sliboval, že z Twitteru udělá etalon svobody slova, zatím ovšem funkce sítě spíše omezuje. Toho chce využít Zuckerbergerova Meta, která už nějakou dobu chystá Twitteru konkurenci. Aplikace Threads se má právě touto sociální sítí inspirovat a těžit z blízkosti populárního Instagramu, který Metě spolu s Facebookem patří a jehož vývojáři na nové platformě pracují. Spustit ji Meta prý plánuje ve čtvrtek.

S informací o čtvrtečním startu přišel deník The Wall Street Journal (WSJ). Pokud se tak opravdu stane, Meta novou aplikaci rozjede jen pár dní poté, co Twitter oznámil další změny, které mimo jiného znamenají striktní limity pro čtení příspěvků.

Threads má být úzce navázaná na populární Instagram, který Metě patří. Lidé by se měli moci na platformu přihlašovat pomocí svého instagramového účtu nebo si do Threads nechat převést jimi sledované účty, píše WSJ. Uživatelské prostředí Threads se nápadně podobá Twitteru. Na zveřejněných snímcích aplikace je vidět, že se například u nového příspěvku zobrazí počet znaků a malá sponka pro připojení přílohy, napsal server The Verge.

Reprofoto: CzechCrunch/Instagram Aplikace Threads od Mety, nová konkurence Twitteru

Při prohlížení příspěvků jsou k dispozici známé ikony pro lajkování, přeposílání, odpovídání a sdílení. Nechybí ani modré fajfky, které na Instagramu a Twitteru značí ověřené účty. Službu ale Musk na své síti zpoplatnil, a ověřené účty si tak začali kupovat i internetoví trollové.

Od loňského října, kdy Elon Musk Twitter koupil, se množí hlasy volající po alternativě. V posledních devíti měsících se totiž sociální síť potýkala s řadou technických problémů, ztratila některé inzerenty, a tedy i příjem z reklamy, a propustila podstatnou část svých zaměstnanců. Zuckerberg Muskův styl vedení Twitteru dlouhodobě kritizuje a nedávno se oba pánové dohodli, že si účty vyřídí soubojem v kleci.