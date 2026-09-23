Předražené pečivo, nebo nejlepší chléb v New Yorku? Bochník za 60 dolarů pobláznil internet
Čtvrtá generace rakouských pekařů otevřela před dvěma týdny pobočku v New Yorku. Téměř stoletá firma Rye by Martin Auer má obrat přes miliardu korun.
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Možná jste o ní už taky slyšeli. V New Yorku a na sociálních sítích vzbudila v posledních dnech velkou pozornost rakouská pekárna Rye by Martin Auer, která si v americké metropoli otevřela pobočku, v níž prodává bochník chleba za 60 dolarů, tedy zhruba 1 300 korun. Část lidí se na internetu pohoršuje nad přemrštěnou cenou, další si nemůžou chléb vynachválit a kupují si bochníky, krajíce s marmeládou i merch. Jak se ale vůbec takto drahý chleba do New Yorku dostal?
„Je to výborné, jako přinést hory do New Yorku, vlastně je to levné, nemusíš utrácet za letenku,“ řekl otec jedné influencerky, když společně chléb ochutnávali. „Tohle je k smíchu, tohle nebudu podporovat,“ komentoval frontu před pekárnou další. Na vysoké ceně se ale shodují téměř všichni. „Vážně mi to chutná, ale je to hodně drahé,“ zhodnotila krajíc s medem food blogerka chewyorkcity. A má pravdu, chleba v nové pekárně stojí zhruba třikrát tolik, co v běžném newyorském provozu.
Podle Tima Auera, syna majitele pekárny, je to ale správně a za vysokou cenou si stojí. „Všechno tady na pobočce na Lafayette Street vyrábíme ručně, jsme v jednom z nejdražších měst světa, používáme jen ty nejlepší suroviny, které dovážíme až z Rakouska. A se vším tím úsilím je cena takováto,“ uvedl pro televizi Fox News.
Nový žitný chleba ale není v New Yorku neobvyklý jen svou cenou. Jeho receptura je ve městě také nezvyklá – neobsahuje přidaný cukr, koření ani semínka, naopak v ní ale najdete skoro 60 let starý kvásek. Při přípravě těsta pekaři prý nepoužívají žádné stroje a celá výroba jedné várky zabere i s uležením 48 hodin. Chléb se pak prodává v celku nebo po krajících například s marmeládou nebo máslem. Vedle toho ale v pekárně prodávají také nože, chlebníky nebo merch.
A i když se to může zdát, podnik rozhodně není žádným módním výstřelkem, ale firmou se skoro stoletou tradicí. Která teď jen vykročila za oceán. Jeho historie začala už v roce 1936, kdy první pekárnu založil Aurerův dědeček ve slovinském Mariboru, za druhé světové války se s ní ale přestěhoval do rakouského Grazu.
V šedesátých letech převzal žezlo jeho syn a pod jeho vedením se firma pustila do otvírání nových poboček. V roce 1980 se stala druhým největším pekařským řetězcem v Rakousku. Jeho syn, tedy současný majitel Martin Auer, pak rozjel ve velkém i marketing, dostal jméno Auer na sociální sítě a dal mu punc exkluzivity, když stáhl jeho výrobky z regálů supermarketů a začal se soustředit na pověst řemeslného podniku. A teď ho také rozšířil za oceán.
Podle posledních dostupných údajů rakouského deníku der Standard z roku 2026 dosáhla společnost na tržby 48 milionů eur (1,2 miliardy korun) a ve svých 43 pobočkách zaměstnává 800 lidí. V Rakousku svůj chléb ale nabízí za výrazně nižší cenu 10 eur, tedy za stejnou cenu jako v New Yorku jeden krajíc.
„New York byl pro mě od dětství něčím výjimečným. Moje babička tam kdysi chtěla se svou rodinou emigrovat, k tomu ale nedošlo,“ řekl Martin Auer pro rakouský týdeník der Grazer. Teď ale její sen pomyslně naplňuje a to ve stylu, kdy se o jeho pekárně mluví úplně všude.