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Příběhy týdne: Vývojář dobyl sítě AI rodokmeny, Jančura chce deset dětí a nejdražší seriál je zpět

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Gabriela LukáškováGabriela Lukášková

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Foto: RegioJet / Jindřich Šaršon / Amazon
Radim Jančura, hledání předků pomocí AI a seriál Prsteny moci
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Článek týdne

Český vývojář naučil AI hledat předky ve starých matrikách. Přes noc se z jeho bezplatné funkce stal hit

Vývojář Jindřich Šaršon vytvořil funkci, díky které dokáže AI listovat matrikami, číst staré písmo a během pár hodin sestavit web s rodokmenem.

Byznys & investice

RegioJet neprodal, teď chce mít deset dětí. Snad jedno půjde směrem, jakým si přeju, hlásí Radim Jančura

Reality & architektura

Penta ukázala pokračování třímiliardového projektu u hlavního nádraží. Většinu zabere Raiffeisenbank

Entertainment

Nejdražší seriál všech dob je zpět. Uvidíte zajímavý restart a zlepšení, ale fanoušky Pána prstenů naštve

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