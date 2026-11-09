Penta ukázala pokračování třímiliardového projektu u hlavního nádraží. Většinu zabere Raiffeisenbank
Penta a Sudop Invest začaly stavět Churchill III s 18 tisíci metrů čtverečních kanceláří. Projekt má být dokončen v roce 2028.
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Penta Real Estate pokračuje v proměně okolí pražského hlavního nádraží. Společně se Sudop Invest získala pravomocné stavební povolení a začala stavět administrativní budovu Churchill III, která naváže na dvojici budov Churchill I a II, které tu postavila v minulosti. Projekt za 2,9 miliardy korun navrhlo studio Jakub Cigler Architekti a nabídne přibližně 18 tisíc metrů čtverečních kanceláří a přes 2 tisíce metrů čtverečních obchodů v přízemí. Hotovo má být v roce 2028. Hlavním nájemcem bude Raiffeisenbank, která si pronajme zhruba 16 tisíc metrů čtverečních a přesune sem své sídlo z nejvyššího pražského mrakodrapu City Tower na Pankráci.
Nová budova dotvoří linii Seifertovy ulice směrem k železničnímu viaduktu a s tím přibudou i pěší a cyklistické trasy mezi nádražím, centrem a Žižkovem. „Projekty Churchill I a II proměnily dříve obtížně přístupné území nad hlavním nádražím v jednu z nejžádanějších kancelářských adres v Praze. Otevřeli jsme ho městu a doplnili o kvalitní veřejný prostor, kterým dnes denně ve špičce proudí tisíce lidí,“ komentuje šéf Penta Real Estate David Musil.
První dvě budovy vyrostly na místě bývalých opuštěných skladů Českých drah. Penta je začala stavět v roce 2017, o tři roky později komplex s plochou přes 30 tisíc metrů čtverečních otevřela a s ním i nový podchod, který nádraží propojil s Prahou 3. Sídlí v něm například Deloitte nebo Fortuna.
Kancelářskou část ale Penta po dokončení prodala zhruba za čtyři miliardy korun skupinám Českomoravská Nemovitostní a Corporate Finance House. Celou ji dnes vlastní ČMN, která ji při posledním nákupu v roce 2024 ocenila na 170 milionů eur, tedy přibližně 4,3 miliardy korun.
Raiffeisenbank si v nové budově vezme téměř devět desetin kancelářských ploch. „Chceme dál růst, být významní a mít vliv na českou ekonomiku i společnost a naše nová centrála má být stejně výjimečná jako naši lidé a naše ambice,“ vysvětluje generální ředitel banky Igor Vida. Roli podle něj hrála i adresa: „Těžko si přát lepší místo. Jsme v samém centru jedné z evropských metropolí, kousek od vlaků, metra, tramvají i autobusů a v oblasti, která se bude v příštích letech dále proměňovat.“
Churchill III podle Penty završí současnou fázi proměny území, developer ale míří dál. Loni v listopadu se Sudop Invest koupil od Českých drah pozemky o rozloze 9 400 metrů čtverečních za 320 milionů korun a výhledově chce zastřešit kolejiště a postavit nad ním novou čtvrť. V Praze navíc připravuje kanceláře na Vinohradské 8, v Hybernské, na Vítězném náměstí a v projektu Florenc21, dohromady bezmála 100 tisíc metrů čtverečních. „Pracujeme na tom, aby se výhledově na hlavním nádraží mohla realizovat výstavba nad kolejištěm obdobně, jako je tomu v jiných evropských metropolích,“ popisoval loni Musil.
O plánech a projektech Penta Real Estate promluví už v úterý 10. listopadu spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva, který vystoupí na naší konferenci Money Maker. Poslední vstupenky jsou stále ještě v prodeji.