Přijíždí netradiční elektromobil, který má švihadla, chce být levný a složíte z něj pick-up i SUV

Nová auta nemusí mít všechny moderní technologie. První model od Slate Auto je toho důkazem. Investuje do něj i zakladatel Amazonu Jeff Bezos.

Uložit 0

Americká automobilka Slate Auto představila svůj první elektrický vůz, o kterém se ihned začalo mluvit jako o protikladu Tesly. Netradičně provedený elektromobil má být totiž co nejvíce cenově dostupný, je maximálně přizpůsobitelný (dokonce není ve výchozím stavu ani lakovaný) a je hodně analogový. Společnost Slate Auto přitom v jejím rozvoji investičně podporuje i zakladatel Amazonu Jeff Bezos.

První model od Slate Auto, který si prý každý může pojmenovat, jak bude chtít, nemá infotainment, má manuální okna a dokáže se transformovat z dvoumístného pick-upu na pětimístné SUV. Vůz by měl být v USA dostupný koncem roku 2026, a to pod 20 tisíc dolarů (440 tisíc korun), pokud se odečte aktuálně platný federální daňový kredit. Výroba by měla probíhat v americké Indianě, jak informuje portál TechCrunch.

Základní verze nabídne dojezd 150 mil (241 kilometrů) s baterií 52,7 kWh a zadním motorem o výkonu 150 kW. Volitelně bude k dispozici větší baterie s dojezdem 240 mil (386 kilometrů). Klíčová je zároveň přizpůsobitelnost, kdy Slate Auto nabídne přes 100 různých doplňků. Vůz se standardně nedodává lakovaný, ale zákazníci si mohou vybrat polepy, které si mohou nalepit sami nebo nechat instalovat. Všechny možné varianty ukazuje automobilka na svém webu.