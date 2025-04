Příliš objednávek se vozí autem. Wolt proto v Česku nasadí elektrická mikrovozítka

Uložit 0

V síti služby Wolt, která rozváží obědy či večeře z restaurací a nákupy z obchodů, patří Česká republika k zemím s nejvyššími emisemi. „Celkem 72 procent objednávek je zde doručováno autem. Proto investujeme do řešení, která pomohou kurýrům přejít na bezemisní dopravu, a zároveň tím přispíváme ke kvalitě městského života,“ oznámil Jakub Moťovský, ředitel strategie a inovací pro kurýry ve střední Evropě.

Co to přesně znamená? Wolt například v Česku spouští tříměsíční pilotní provoz dvaceti mikro elektrovozidel. Model Vok S (na úvodní fotografii) má nosnost až 120 kilogramů, objem nákladového prostoru je 420 litrů a dojezd při použití dvou baterií má být až 100 kilometrů. Z běžné zásuvky se přitom vozítko nabije do šesti hodin. V ulicích se mají objevit také nová nákladní elektrokola, jako je model SmartVélo N°3.

Wolt bude své kurýry na přechod z aut motivovat mimo jiné grantem ve výši 2,5 milionu korun, který bude určen na leasing těchto elektrických doručovacích vozidel. „Naší ambicí je zpřístupnit technologie, které kurýrům pomohou zvládat každodenní provoz efektivněji a městům přitom uleví od zbytečné zátěže,“ uvedl Justin Ihnken, spoluzakladatel společnosti Treshpoint, která pro Wolt zajišťuje technologická řešení.