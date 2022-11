Připravte se na pořádné burácení. Mistrovství světa v rallye míří poprvé v historii i do Česka

Čeští fanoušci rallye by měli zbystřit – to nejlepší, co tato závodní disciplína nabízí, se ukáže také v Česku. Kalendář závodů mistrovství světa v automobilových soutěžích na příští rok byl totiž doplněn o Prahu, kde odstartuje Středoevropská rallye. Půjde o historickou událost, jelikož nic takového se v tuzemsku doposud nejelo. A ti, kteří špičkovou rallye bedlivě sledují, ví, že se bude na co těšit.

Šampionát WRC pod taktovkou mezinárodní automobilové organizace FIA se jezdí už od roku 1973. Za tu dobu si ve světě motorsportu vypěstoval velké renomé, patří k nejsledovanějším svého druhu a vysílá se ve více než sto padesáti zemích. Oblíbený je také v Česku, tuzemští fanoušci burácejících motorů a šílených průjezdů ovšem na WRC museli dosud jezdit za hranice, případně závody sledovat jen v televizi.

To se změní příští rok, konkrétně ve dnech od 26. do 29. října, kdy se prestižní rallye pojede také na českých cestách. Jak potvrdil Autoklub České republiky (AČR), spolupořadatel takzvané Středoevropské rallye, vše odstartuje v Praze, odkud se soutěž přesune na náročné rychlostní zkoušky do jihozápadní části Česka, Rakouska a Dolního Bavorska, konkrétně do okresů Freyung-Grafenau a Pasov.

„FIA World Rally Championship v Česku je snem našich fanoušků. A nám se ho společně s přáteli z partnerských federací Německa a Rakouska povedlo naplnit. Rallye je u nás jednou z nejpopulárnějších disciplín automobilového sportu, spousta českých fanoušků vášnivě sleduje soutěže mistrovství světa a nyní ji mohou vidět poprvé u nás doma,“ říká Jan Štovíček, prezident AČR a člen Světové rady motorsportu FIA.

„Vzhledem k hluboké tradici českého automobilového průmyslu můžeme na světový šampionát v rallye nahlížet i s hrdostí na naplnění odkazu našich předků, průkopníků motorismu. Koncept Central European Rally přitom vznikl v souladu s nejmodernějšími trendy pořádání vrcholných akcí na bázi přeshraniční spolupráce, jak jsme tomu svědky i v ostatních sportech,“ doplňuje.

Nová sezóna mistrovství světa začíná v lednu v Monte Carlu, Středoevropská rallye bude jejím předposledním závodem.