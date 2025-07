Příruční kufr automaticky v ceně letenky. Evropští poslanci schválili změny pro cestující

Uložit 0

Vzít si na palubu letadla malé příruční zavazadlo umožňují i nízkonákladoví dopravci. Ti ale měli v minulosti často účtovat poplatky za batohy a kufry, které byly podle nich nadměrné, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti nebylo. Ve Španělsku za tyto praktiky dokonce padla pokuta ve výši 179 milionů eur. I proto teď evropští poslanci odhlasovali nová pravidla, která se týkají cestování. Jedním z nich je i povinnost leteckých společností zahrnout příruční zavazadlo do ceny letenky. Změnu musí ještě schválit 55 procent členských států, teprve pak bude platit.

Pokud by se tak stalo, lidé by si spolu s letenkou koupili rovnou možnost vzít si příruční zavazadlo o maximální velikosti 40x30x15 centimetrů. U příručního kufru musí mít součet všech stran do 100 centimetrů. Vážit může maximálně sedm kilogramů. „Dnešní hlasování je důležitým krokem ke spravedlivějšímu a transparentnějšímu cestování. Dohodnuté kompromisy chrání všechny cestující,“ uvedl zpravodaj pro prosazování práv cestujících Matteo Ricci. Podle dopravců ale opatření povede k plošnému zdražení letenek.

Návrh mimo to zahrnuje i další novinky. Například děti do dvanácti let by podle něj měly mít možnost sedět vedle svého doprovodu, a to bez příplatku. Asistent osoby s omezenou pohyblivostí by pak měl mít cestu zdarma. Pokud by se na cestě poškodilo vybavení sloužící k mobilitě nebo došlo ke zranění asistenčního zvířete, poškozený by měl mít nárok na náhradu škody. Podle serveru iDnes.cz by navíc společnosti měly cestující informovat při rezervaci o plné ceně letenek, a to včetně poplatků za služby, a také o procesu vrácení peněz, které by nemělo trvat déle než 14 dní.