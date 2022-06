Málo pravděpodobný úspěch. Tomáš Čupr ukázal, že i v Česku se dá vyrůst se službou pro každého

Slýcháme, že jsme národem šikovných ajťáků, programátorů a technologií. Že se u nás rodí skvělý software, vychovávají báječní inženýři a odborníci na strojové učení. A zatímco s velkým očekáváním a kryptoměnami v kapse hledíme k budoucnosti, co všechno tohle jednou způsobí, jeden podnikatel úplně mimo takovou sféru si – vlastně ne až tak potichu – došel pro nejvyšší investiční kolo, jaké kdy čistě český startup získal. Tomáš Čupr toho dosáhl tím, že se rozhodl lidem vozit tašky s nákupem.

Pro svůj nápad si vybral slovo, kterým uspokojí každého správného Čecha: rohlík. Tedy pečivo, které si nemálo lidí pro jistotu vozí s sebou na dovolenou. Paradoxně to přesně poukazuje na důvod, proč by uspět vlastně vůbec neměl. I tak ale online supermarket Rohlík v aktuálním kole vybral přes pět miliard korun.

Rozvážení nákupů je podnikání, ve kterém se dlouho nikomu nedařilo dostat do černých čísel. I odborníci jej považovali za oblast, kde si jde akorát tak vylámat zuby. Taky kdo by si chtěl otevřít obchod jen v online prostředí s dražším zbožím, než nabízejí kamenné prodejny. V zemi, kde se nakupující rozhodují o tom, do jakého supermarketu půjdou na základě informace, jestli v něm pečivo stojí o korunu víc, nebo míň. Jen tak na okraj – Česko je jedním z přeborníků v počtu vydávaných akčních letáků v regionu.

Čuprův online supermarket Rohlík uspěl na trhu, který nemíří na firmy, ale přímo na lidi. To je jedna z nejzásadnějších informací. Ať už vyjmenujeme téměř jakýkoliv další významný startup z Česka, jsou to firmy, které obsluhují jiné firmy – Productboard, Mews nebo třeba Rossum. Takzvaný B2C segment, tedy business-to-consumer, je pro nás Čechy těžší. Mohli bychom dlouho hovořit o kupní síle obyvatel, ale ta ve skutečnosti není až tak špatná. A tak se jen omezme na konstatování, že Češi prostě rádi šetří.

O tom, že jídlo vozí Rohlík, ví ale lidé ve větších městech, v menších městech i v satelitech okolo nich. A říkají to, i když kurýři stojící u sousedů mají na dodávce napsáno jméno konkurence. Opravu, byli jsme u toho.

A když už jsme u Košíku – tahle firma se zřejmě vydává spíš cestou úplně původního přesvědčení mnoha odborníků, že online obchod s rozvozem potravin prostě nemůže být ziskový. Společnost raději její majitel Mall Group vyřadil ze své struktury, když se chystal na prodej. Aby podmínky zůstaly co nejlepší.

Bylo by ovšem nefér nedodat, že Rohlík technologický startup přece jen je. Bez hladce běžící aplikace by lidé jen těžko nakupovali. Sklady jsou technologiemi prošpikované. Stejně jako systém fungování. Když nedávno v polovině Prahy vypadl elektrický proud, Rohlík to na okamžik úplně zastavilo. A vzhledem k výpadku datacentra se firma téměř celý zbytek dne prala se zpožděním doručování a omezením možnosti objednávání. Do automatizace skladů před pár měsíci poslala víc než miliardu, investuje do nových a zrychluje a rozšiřuje síť doručovacích boxů.

Ale všechno není do zlatova vypečené. Tamtamy napovídají, že vyjít s nejvyšším není pro zaměstnance Rohlíku jednoduché. Říká se, že náročný šéf vyžaduje naprostou poslušnost. A ne každý tu práci vydrží.

Rohlík se na přelomu roku musel vypořádat s nespokojenými kurýry, kterým se nelíbilo, že by snad jejich plat mělo krátit nelichotivé hodnocení od zákazníků. A k tomu s inspekcí práce musel řešit švarcsystém.

I tak ale Rohlík velmi nepravděpodobně vyrostl na českých zákaznících a až pak se začal rozšiřovat do světa. Rohlíkem je v tuzemsku i v Maďarsku. V Rakousku se stal okurčičkou, v Německu má odkazovat k pohádce o Jeníčkovi a Mařence a „něčemu křupavému“ a na jihu Evropy, kam naposledy expandoval, se zase prosazuje jako sezamové semínko.

Foto: Rohlik.cz Výdejní box Rohlík Point pro doručení potravin

Daří se mu v době, kdy další velcí evropští hráči pokulhávají. Přestože pandemie nezpochybnitelně lidi poslala nakupovat na internet, tohle tažení začalo už před ní. Rohlíku tak roste konkurence. Objevují se hráči, kteří slibují dovoz nákupu do čtvrthodinky, nebo kurýři, které si podle svého můžete poslat přímo do vybraných kamenných obchodů.

Jsou to dobré nápady, které si nacházejí zákazníky. Jenže důležité je, že na tomto trhu si investoři můžou dobře spočítat výkon. A tady Čuprův supermarket prostě vede. Na klíčovém domácím trhu je Rohlík ziskový čtyři roky, dohromady měl loni milion aktivních zákazníků, deset milionů objednávek a čisté příjmy ve výši 490 milionů eur, tedy asi 12 miliard korun. A ano, rostl – o víc než polovinu.

Výkon se tady projevuje u zákazníků. Přestali počítat každou korunu, když jim kurýr vynese těžké vody a toaleťák až ke dveřím, a udělali z online supermarketu prvního čistokrevného startupového jednorožce v Česku. Když partner fondu Kaya Pavel Muchna vysvětloval, co znamená být jednorožcem, říkal nám, že je to magnet pro talent a další velký kapitál. Není to ani rok.

Rohlík už dlouho patří mezi nejrychleji rostoucí firmu v regionu. My myslíme, že velkým investicím není konec. A především, že ten úplně jednoduchý nápad – nosit lidem tašky – se může v Evropě projevit jako nápad za ještě o hodně víc než miliardu.