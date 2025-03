Prodlouží život domácím mazlíčkům. Americký startup vyvinul pilulku zpomalující stárnutí psů

Uložit 0

Poslední roky se lidé otužují v ledové vodě, měří si spánek a hltají výživové doplňky – všechno ve snaze žít déle a lépe. Teď se do závodu o dlouhověkost mohou zapojit i jejich čtyřnozí parťáci. Už brzy by se totiž do prodeje mohla dostat pilulka, která slibuje zpomalit stárnutí psů a možná jednou i jejich majitelů.

S lékem přišel americký startup Loyal, který se zaměřuje na psí dlouhověkost. Zmiňovaná pilulka je jejich první projekt dotažený téměř do prodeje. Loyal od svého založení v roce 2019 získal více než 150 milionů dolarů (přes 3,5 miliardy korun) od investorů na vývoj léků prodlužujících život, přičemž se zaměřuje právě na psy. Výzkum psí dlouhověkosti by totiž mohl pomoci i té lidské.

Zdá se totiž, že psí i lidské zdraví má leccos společného. „Zjistit, jak zabránit věkem podmíněnému stárnutí u psů, je skvělým ukazatelem pro dosažení stejného cíle u lidí. Psi totiž trpí podobnými nemocemi souvisejícími se stárnutím a sdílejí s námi prostředí i návyky způsobem, jakým například laboratorní myši nemohou,“ uvedla pro deník The Guardian v loňském roce Celine Halioua, generální ředitelka firmy Loyal.

Startup je tak přesvědčený o provázanosti vlivů na zdraví u lidí a u psů. „Pokud se nám podaří úspěšně oddálit nástup a závažnost věkem podmíněných onemocnění u psů, bude to velmi přesvědčivý důkaz, že to stejné může fungovat i u lidí,“ řekla deníku The Washington Post Halioua. Zároveň jde prý také o to, že biologické procesy stárnutí u psů probíhají rychleji, což pomáhá vědcům zkoumat, jak fungují.

Pilulka Loyalu by měla pomoci zpomalit stárnutí psů tím, že ovlivní jejich metabolismus. Testovaná byla na zhruba tisícovce psů ve spolupráci se 70 veterinárními klinikami napříč Spojenými státy. Ze studií vychází, že by mohla psí život prodloužit minimálně o jeden rok.

Myšlenka projektu vznikla i díky výzkumům na labradorech z devadesátých let, které ukázaly, že střídmá strava může prodloužit život psů a zlepšit jejich zdraví. Lék Loyalu by měl mít podobné účinky jako omezení kalorií – tedy zpomalení stárnutí – ale bez nutnosti psovi ubírat na jídle. Místo toho má působit přímo na procesy v těle, které kalorická restrikce ovlivňuje, a upravuje je tak, aby měl pes delší a zdravější život.

Aktuálně se jeho vývoj nachází těsně před posledním potřebným schválením, po kterém už bude moci být prodáván. Americký úřad pro regulaci potravin a léků pilulku schválil a potvrdil, že funguje. Centrum veterinární medicíny ale musí ještě potvrdit, že je lék bezpečný a že společnost Loyal je schopna ho vyrábět ve velkém množství. Teprve pak ho budou moci veterináři začít předepisovat psům starším 10 let a vážícím 6,5 kila a více. Celine Halioua podle The Washington Post odhaduje, že by se tak mělo stát ještě letos.