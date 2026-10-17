Prolézačka, kterou si děti pokaždé postaví jinak. Studentský návrh pro Komárkovu nadaci získal prestižní cenu
Šestiboký herní prvek navrhli dva studenti ze Zlína. Nadace ho chce teď dostat na zahrady školek, kterým pomáhá s revitalizací.
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Na zahradách českých mateřských škol by se mohl brzy objevit nový herní prvek, který vypadá jako dřevěné stojany propojené červenými lany a který má lákat děti k vlastní tvořivosti. Jmenuje se Hexo a navrhli ho studenti produktového designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Martin Bielik a Tereza Sedláčková. Minulý týden si za něj z pražského festivalu Designblok odnesli ocenění Grand Prix za mimořádný počin, které porota uděluje vystavujícím studentům. Projekt vznikl pod hlavičkou rodinné nadace Karla Komárka a jeho manželky Štěpánky, jež se dlouhodobě věnuje proměnám školkových zahrad.
Jak už název napovídá, základem Hexa je šestiúhelník. Lana se na něm dají přepojovat, takže pokaždé vznikne jiný výplet a děti si z prvku postaví trochu jiné hřiště. „Děti si s Hexem hrají tak, jak jsme si představovali. Vymýšlejí si ale i způsoby, které nás ani nenapadly,“ říká spoluautor návrhu Martin Bielik, který na projektu se svou kolegyní pracoval přes rok.
Hexo vzniklo na sérii workshopů, které nadace uspořádala se studiem Skull pro studenty z několika vysokých škol. Studenti na nich s designéry, pedagogy i firmami, které hřiště staví, prošli celý vývoj herního prvku od potřeb dětí a učitelek až po bezpečnostní normy a samotnou výrobu.
Prototypy pak ladili s firmou Egoé podnikatele Radka Hegmona z Bílovic u Uherského Hradiště. Ta vyrábí vybavení pro veřejný prostor, vestavby do aut na kempování i vlastní lyže. Výsledkem je ocelová konstrukce obložená akátovým dřevem, která se vyrábí ve třech výškách, aby si školka mohla vybrat variantu odpovídající věku dětí.
Iniciativa zapadá do širší snahy nadace, aby školková zahrada nebyla jen místem, kde si děti vybijí energii, ale aby sloužila i ke vzdělávání. Nadace stála také u vzniku standardů zahrad mateřských škol, které letos zveřejnilo ministerstvo školství.
Hexo tak nemá být na dětských hřištích jen po jednu sezonu. Nadace s ním počítá pro všechny školky, kterým pomáhá revitalizovat zahrady, a uvádí, že cílem je udržet jej cenově dostupný. „Ani jeden z nás netušil, že projekt dojde tak daleko, i když jsme v to určitě doufali. Rádi bychom ho posouvali dál,“ uzavírá Bielik.