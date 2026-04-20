První masti míchal bývalý strojař v garáži, teď s kosmetikou Konopný táta míří na 120 milionů
Jiří Nutil vyměnil rýsovací prkno za konopná pole. Stroje ve své kosmetické fabrice si sám projektuje i svařuje a s produkty míří na evropské trhy.
Když projíždíte zvlněnou krajinou v okolí Těrlicka nedaleko Havířova, možná vás do nosu udeří specifická, kořeněná vůně konopí. Nejde o žádný nelegální „growshop“, ale o několik certifikovaných polí a moderní výrobní halu. Ta uvnitř připomíná křížence high-tech laboratoře a poctivé dílny. V jejím centru stojí muž v kostkované košili, se slamákem na hlavě a úsměvem, který naznačuje, že i v rychle rostoucím byznysu se dá najít klid.
Jiří Nutil, zakladatel značky Konopný táta, tu vybudoval výrobu konopné kosmetiky, která loni pokořila tržby ve výši 86 milionů korun. Cesta k nerezovým tankům a vlastní extrakční lince ale v průběhu let vedla přes garáž u rodičů, opravování motorek a suterén místního kulturního domu, kam ani nevedl chodník a suroviny se tahaly přes louku.
Vlajkovou lodí Konopného táty jsou dvě varianty mastí: čistá konopná na ekzémy, lupénku nebo suchou kůži a mast s příměsí kostivalu. Právě tu si podle Jiřího Nutila oblíbila starší generace zákazníků, protože kostival v kombinaci s konopím funguje jako účinný pomocník při bolestech kloubů, artrózách nebo při hojení jizev.
Portfolio se postupně rozrostlo i do koupelen o šampony na problematickou pokožku hlavy, sprchové gely nebo mýdla. Kromě mazání začal Konopný táta nabízet také doplňky stravy pro vnitřní užití, jako jsou CBD a CBG oleje, které pomáhají s vnitřní rovnováhou, regenerací nebo chronickou nespavostí. Mezi speciality patří i konopná zubní pasta, káva nebo bylinné čaje.
Inženýr s dvěma kytkami v garáži
Příběh Jiřího Nutila začal nenápadně kolem roku 2010. Tehdy byl čerstvým strojním inženýrem, který pracoval v otcově firmě. „Měl jsem dvě kytky konopí doma, jako každý v mém věku v té době. Ale protože mi konopí úplně nedělá dobře na hlavu, nejsem žádný hulič, nevěděl jsem, co s nimi. Tak jsem začal hledat a skončil jsem u mastiček,“ vzpomíná Nutil na dobu, kdy první výrobky rozdával rodině a sousedům na promazávání kůže.
Zatímco řada lidí vidí v konopí buď symbol rebelie, nebo marketingové lákadlo, Nutil k němu přistoupil s inženýrskou precizností. Do svých třiceti let bydlel v pokojíčku u rodičů a v přilehlé garáži vedle rozdělaných motorek experimentoval s kotli a plničkami. „Máma mi tehdy nevěřila. Ptala se, kdo si proboha koupí mastičku přes internet, že mě to neuživí,“ směje se. Tatáž maminka je dnes důležitou součástí firmy – v expedici pod jejím dohledem a většinou i jejíma rukama projde i 500 balíků denně.
Naše zákaznická péče je někdy spíš terapeutická linka.
Mezi nejvěrnější zákazníky Konopného táty patří senioři, kteří se nebojí zvednout telefon a o svých trápeních si popovídat. „Naše zákaznická péče je někdy spíš terapeutická linka. Ti lidé si chtějí povídat. Pak se stane, že vím nejen to, co paní trápí za ekzém, ale i jak se jmenuje farář v její vesnici,“ vypráví Nutil. Právě od těchto lidí přicházejí ty nejlepší nápady. Když si desátý senior postěžuje, že ho pálí kolena a klasická mast je málo, začne Konopný táta hledat řešení, ze kterého pak může vzejít nový produkt.
Svou továrnu si Jiří Nutil do značné míry navrhl a postavil sám. „Nakonec strojařinu bohatě využívám. Když něco na trhu neexistuje nebo nám to nevyhovuje, tak si to vyrobíme sami. Třeba na měsíčkový olej máme kinetické oběhové čerpadlo, které jsem si navrhl. Suroviny tam proléváme deset dní v kuse při určitých teplotách, až je ten olej úplně jiný, než když ho koupíte hotový,“ říká hrdě.
Není konopí jako konopí. Jak se vyznat v jeho typech?
Legislativa i věda rozlišují rostliny rodu Cannabis především podle obsahu kanabinoidů (zejména THC a CBD) a účelu využití. Jiří Nutil ze zkušenosti rozděluje konopný svět do čtyř kategorií:
Rekreační konopí (marihuana): Odrůdy s vysokým obsahem psychoaktivního THC (často 15–30 %). Jsou šlechtěny pro navození euforických stavů. V ČR je jejich pěstování a distribuce mimo zákonné výjimky nelegální.
Léčebné konopí: Rostliny pěstované v přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách (standardizace GMP). Obsahují definovaný poměr THC a CBD a jsou určeny výhradně pro medicínské účely. Jsou dostupné pouze na elektronický recept.
Technické konopí: Průmyslové odrůdy pěstované pro stonek a semeno. Stonek obsahuje pevné lýkové vlákno (textil, izolace), semeno se využívá v potravinářství. Obsah THC je zde zákonem limitován na minimum.
„Měkké“ (nízkopotentní) konopí: Kategorie, na kterou sází Konopný táta. Jde o speciálně šlechtěné odrůdy, které splňují legální limit THC do 1 %, ale zároveň disponují bohatým kanabinoidním profilem (vysoký obsah CBD, CBG a terpenů). Tyto látky nemají psychotropní účinky, ale vykazují silný terapeutický potenciál.
V jeho nerezovém království, které se dnes rozkládá na ploše 1 000 metrů čtverečních, tak stojí například 400litrové homogenizéry na šampony i sušárny s vlastní aplikací na hlídání vlhkosti. Když potřebovali jeřáb na zvedání těžkých nádob nebo speciální lis na konopí, vlezl Jiří Nutil do dílny a po večerech je svařil. Že se v Těrlicku techniky nebojí, dokazuje i funkční bramborové dělo, které s bratrem sestrojili pro zábavu – brambora z něj prý uletí i 250 metrů.
Byznys Konopného táty začal po letech postupných začátků raketově růst během covidu, kdy se k mastičkám přidal boom CBD olejů. Jenže s úspěchem přišel i nečekaný náraz. „Dostavěli jsme novou továrnu a přišla válka na Ukrajině. Poptávka spadla ze dne na den o padesát procent. Lidi se začali bát a my jsme řešili, jestli vůbec zaplatíme provoz,“ přiznává Nutil.
Tehdy vsadil na vlastní organický obsah na sociálních sítích, kde Konopný táta ve své typické kostkované košili vystupuje jako srozumitelný odborník na konopné produkty. Strategie zafungovala. Tržby poskočily z 32 milionů v roce 2022 na loňských 86 milionů a letos už míří na hranici 120 milionů korun.
Celý byznys stojí na úzkém propojení s místními zemědělci. Namísto nákupu anonymních extraktů z burzy Jiří Nutil vybudoval síť dodavatelů v nejbližším okolí. Pěstují vlastní odrůdy, které šlechtili roky, aby měly co nejvíc účinných látek bez psychotropních účinků. „Máme kamarády zemědělce, kterým dáváme řízky z našich ‚matečních‘ rostlin. Garantujeme jim výkup a já pak na podzim vezmu náklaďák s mobilní sušárnou a objíždím je, abychom ohlídali kvalitu,“ popisuje logistiku.
Tento postup ale klade vysoké nároky na prostor. Aktuálně má firma ve skladech zásoby bylin a olejů v hodnotě kolem 9 milionů korun. „Loni jsme dostavěli novou kosmetickou výrobu, ale už teď plánujeme další halu. Potřebujeme větší sklady, abychom dokázali pokrýt raketový růst a plány na další expanzi na Slovensko a další evropské trhy,“ vypočítává na závěr Nutil.