První trailer na Nolanovu Odysseu ukazuje jen střípky. Je to ještě větší projekt, než jste čekali
Vyšel první trailer na mytologický epos Christophera Nolana Odyssea. Ukazuje jen náznaky zdaleka nejambicióznějšího projektu v jeho kariéře.
V době, kdy se zdálo, že Christopheru Nolanovi se jako málokomu jinému podařilo skloubit úspěch u kritiků s tím komerčním, přišel Oppenheimer, který s téměř miliardovými příjmy a sedmi Oscary obojí pozvedl na novou úroveň. Od nadcházející Odyssey se proto očekává mnohé a jeden z nejuznávanějších režisérů současnosti má zjevně záměr očekávání naplnit. Co jiného si myslet po tradičně kryptickém prvním traileru, který ale v náznacích slibuje velké věci?
Ostatně není třeba si zase tolik domýšlet. Podobně jako u Oppenheimera se Nolan rozhodl pustit do adaptace dobře známého příběhu – a opět do jednoho z těch, které v nějakém směru určovaly běh dějin. Homérova Odyssea z asi 8. století před naším letopočtem patří mezi nejvlivnější literární díla vůbec a pojednává o období po Trójské válce, kdy se ithacký král Odysseus vrací domů.
Na cestě ale rozhněvá boha moří Poseidóna, který se rozhodne hrdinovi návrat znemožnit. Klade před něj různé nástrahy a překážky a Odysseus se svým vojskem se musí utkat s mořskou obludou Charybdou, odolat zpěvu sirén nebo přelstít Kyklópa. V básni mu trvá deset let, než se po skončení války setká se svojí ženou Penelopé a synem Télemachem.
„Po letech válčení nikdo nesmí stát mezi mými muži a domovem. Ani já ne,“ říká Matt Damon coby titulní hrdina v prvním traileru Nolanova filmu. Jeho voiceover se prolíná se záběry bitevního pole, bloudění v lesích a plavení se na moři. V krátkých momentech se objeví i slavný trójský kůň a obr Kyklóp. Režisér Počátku, Dunkerku a Tenetu v upoutávkách většinou opravdu jen naznačuje a nejinak je tomu tentokrát. Už teď ale Odyssea vyvolává horečné diskuze, napětí i nadšení.
Zaprvé někteří diváci mohou už teď, sedm měsíců před premiérou, v kinech IMAX před třetím Avatarem zhlédnout úvod filmu točící se právě kolem trójského koně. Král Sparty Meneláos (Jon Bernthal) o něm vypráví Télemachovi (Tom Holland) a my se samozřejmě dočkáme jeho vyobrazení v Nolanově stylu – s minimem dialogů, složitou montáží přeskakující mezi několika paralelními událostmi a s důrazem na praktické efekty. Ne ovšem na realismus.
Hned se zveřejněním, a ještě více po vydání prvního traileru, se začali ozývat kritici kostýmů a některých aspektů výpravy, které prý neodpovídají historickému zařazení příběhu. Zbroje podobné těm, co nosí „batmanovsky“ působící Agamemnón (Benny Safdie) nebo Odysseus a ostatní Řekové, se podle odhadů skutečně začaly objevovat až stovky let po období, kam Homér zařadil svůj epos.
Tvůrci se ale rozhodli držet spíš filmové tradice a expresivní estetiky, navíc se často poukazuje na fakt, že jde o fiktivní příběh. Už samotné řecké umění následující po Homérovi nicméně pomohlo definovat vzhled zbrojí tak, jak je vidíme v Nolanově novince a řadě dalších snímků s podobnou tematikou. Historická věrnost zkrátka ustoupila fotogeničnosti – autentičtější zbroje by vzhledem k tomu, na co jsou diváci zvyklí, působily nejspíš směšně.
V čem režisér Odyssey naopak na autenticitu kladl velký důraz, je prostředí. Jelikož hrdinové v Homérově vyprávění stráví mnoho času na moři, také velká část několikaměsíčního natáčení se odehrávala na vodě. „Herce, co hrají posádku na Odysseově lodi, jsme vzali na vodu, na skutečná místa,“ říká Nolan v novém rozhovoru pro magazín Empire. „A jo, je to obrovské a děsivé a úžasné a milosrdné spolu s tím, jak se mění podmínky. Chtěli jsme zachytit, jak těžké by ty cesty pro lidi byly,“ dodává.
Jak vypadá akce na neklidném moři v podání Christophera Nolana, jsme viděli už v Dunkerku. Tentokrát ale jeho typická oddanost autenticitě a minimalizaci počítačových efektů vyžadovala něco složitějšího než použít skutečné lodě a skutečná letadla. Po světě neběhá mnoho mytických bytostí (nejspíš žádné).
Pro inspiraci, jak je přivést na velké plátno, se obrátil k přírodě a také k práci stop-motion loutkaře Raye Harryhausena, zodpovědného třeba za osmdesátkový Souboj Titánů, jehož tvorba je velmi podobná té Karla Zemana. „Velkým kreativním průlomem v uvažování o bozích pro mě bylo, že vše, co dnes vysvětluje věda, bylo kdysi nadpřirozené. Blesky, hromy, zemětřesení… lidé viděli bohy doslova všude,“ naznačuje Nolan. To pak skloubil s triky z Harryhausenovy školy.
Sám to podle svých slov vnímá jako určité zaplňování děr v kinematografii. „Všechnu tuhle skvělou filmovou práci s mytologií, na které jsem vyrůstal, (…) jsem nikdy neviděl v provedení s vážností, jakou by tomu propůjčil áčkový rozpočet a velká hollywoodská produkce,“ poznamenává. Snad také proto se rozhodl do projektu jít naplno. S kameramanem Hoytem van Hoytemou pomohl vyvinout nové schránky pro hlučné kamery a Odyssea je díky tomu první film kompletně natočený na film IMAX 70mm neboli nejvelkolepější formát, co kdy vznikl.
Ze stejného důvodu má mít historický epos nejvyšší rozpočet v Nolanově kariéře, přes čtvrt miliardy dolarů. A to, co jsme zatím viděli, jsou jen malé střípky jeho nejambicióznějšího filmu. Není se co divit, že první várka vstupenek na promítání ze 70mm filmového pásu v IMAXu se prodala do pár hodin už letos v létě, rok před premiérou. Všem je jasné, že půjde opět o výjimečnou událost.