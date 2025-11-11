Psali naše mládí, teď se Lidé.cz vrací. Je z nich místo, kde budete debatovat o aktuálním dění
Populární chatovací – a později seznamovací – portál se po pěti letech od ukončení vrací. Lidé.cz od Seznamu ale teď fungují jinak.
Kdo před dvaceti lety chyběl na Lidé.cz, jako by nebyl. Populární chatovací a později seznamovací portál sice Seznam už dávno zavřel, protože na sebe nedokázal vydělávat, teď se ale vrací. Ne ovšem jako služba pro seznamování. Ani ne jako služba pro chatování. Ale jako nová sociální síť, která vyzývá k debatám o aktuálním dění ve společnosti.
Lidé.cz ode dneška fungují jako místo, kde mohou uživatelé diskutovat o různých tématech, přesněji řečeno o zprávách, které vycházejí napříč obsahovými vertikálami Seznamu. Svým způsobem se tak na znovuzrozené „lidéčko“ přesunuly všechny diskuze pod články z Novinek, Seznam Zpráv nebo blogovací služby Medium. Vstup do diskuze je podmíněn přihlášením, respektive vytvořením účtu.
Na úvodní stránce uživatel uvidí výčet příspěvků, které by ho mohly potenciálně zajímat. Seznam navíc pracuje s umělou inteligencí, která vybírá články a diskuze, o nichž se na Lidé.cz nejvíce mluví. Přehled může mít dotyčný i přímo ve svém profilu, na němž se zobrazují všechny jeho příspěvky včetně cizích komentářů. A aby byla myšlenka sociální sítě posílena, je možné oblíbené diskutující takzvaně „odebírat“.