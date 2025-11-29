Půlmaraton za 1:09? Talent jsem nepobral, všechno mám vydřené. Chci se dostat na olympiádu, říká běžec Mach
Dalším hostem podcastu Režim nerušit byl běžec a content creator Janis Mach. Mluví o tom, jak si manifestuje olympiádu i o vztahu s bratrem Nikosem.
Běh začal brát vážně teprve před pár lety – po dvou operacích kolene, které ukončily jeho fotbalové ambice. Dnes má Janis Mach na kontě půlmaraton za 1:09, desítku za 31:34 a nad postelí manifestaci, že se kvalifikuje na olympiádu. „Na jednom z prvních tréninků mi trenér reálně řekl do očí: Hele, ty jsi moc talentu nepobral, ty si to budeš muset všechno vydřít,“ vzpomíná v podcastu Režim nerušit.
Janisovi je třiadvacet, závodí za Duklu, studuje vysokou školu a zároveň tvoří obsah na sociální sítě, kde ho sleduje téměř 30 tisíc lidí. Většinu času ale místo online světa tráví na běžeckém oválu nebo ve Stromovce, kde mívá i několikrát denně tréninky. „Mám zhruba 13 tréninků týdně,“ říká.
Přestože je dnes jedním z nejrychlejších mladých běžců, jeho vysněná dráha to nebyla. K běhu se dostal až po doporučení lékařů – po operacích kolene už nemohl hrát fotbal. V sedmnácti tak začal běhat – tedy pozdě ve srovnání s ostatními atlety. Nevýhodu ale postupně obrátil ve svou nejsilnější stránku. „Já nepotřebuju motivaci, já potřebuju zklidnit. Přijdu na start, mám černo před očima a mám pocit, že musím běžet sprintem celej závod,“ vysvětluje Janis.
Jak pevné je jeho odhodlání být v běhu nejlepší, si otestoval i sám během studijního pobytu v Portu. „Na Erasmu jsem usínal smutnej, že ostatní se seznamujou, ale já jdu spát, protože mám ráno trénink. Jsem ale zpětně rád, že jsem se nenechal svézt z cesty. Viděl jsem tam spoustu lidí, kteří byli dobří, ale na Erasmu se na všechno vykašlali,“ říká běžec.
Právě s hlavou Janis bojovat nemusí, občas ale taky narazí na strop. Třeba jako při zářijové Birell Grand Prix, kde v závěru závodu začal padat a do cíle ho museli doprovodit organizátoři. Tělo říkalo dost, hlava ale jela dál – i proto teď trénuje práci s tempem a je v kontaktu s psycholožkou.
Silnou roli v jeho životě hraje taky bratr Nikos, se kterým natáčí vlogy a dělají „krávovinky“ na sítích. „Můj brácha je můj nejbližší člověk – nejlepší kamarád a brácha v jednom,“ říká běžec. Nikos, který taky běhá, navíc nedávno zaběhl 100 kilometrů na ovále.
Před sebou má teď Janis hlavní cíl – olympijské hry. „Naproti posteli mám manifestaci: Já, Janis Mach, se kvalifikuju na olympiádu," popisuje.