Původně to byla stodola, teď rodinný dům. Ukrývá v sobě velkou knihovnu i krb se zapuštěným sezením
Kompletní přeměna zachovala tradiční archetyp stavby se sedlovou střechou a bílou omítkou, současně však došlo k autorskému přetvoření budovy.
Město Chřibská v Lužických horách, kousek od Českého Švýcarska, se může pyšnit celou řadou historických podstávkových domků, které utvářejí jeho líbezný charakter. Jsou tu ale samozřejmě i budovy podstatně novější, třeba jedna z 80. let, která stojí na základech původní stodoly. Její rekonstrukce se teď ujali architekti z pražského 0,5 Studia. Kompletní přeměna zachovala tradiční archetyp stavby se sedlovou střechou a bílou omítkou, současně však došlo k autorskému přetvoření, které dům posunulo do současnosti.
Dominantním prvkem se stal převýšený obytný prostor s knihovnou na celou výšku místnosti, která propojuje přízemí s galerií v patře. V kontrastu k bílým a šedým stěnám zde architekti použili sytě zelený odstín, jenž navazuje na barevnost okenic a detailů v exteriéru. „Dalším novým elementem je cihelný krb se zapuštěným sezením, který propojuje funkci topeniště s místem pro odpočinek. Cihla zde má fungovat jako protiváha k jemně laděné barevnosti knihovny a nábytkových vestaveb,“ říkají zástupci 0,5 Studia Pavel Nový a Vít Svoboda.
Rodinný dům má sklepní podlaží a dvě nadzemní patra. V přízemí se nachází vstupní chodba s návazností na koupelnu i toaletu a dále obytný prostor otevřený přes dvě podlaží, který je navíc propojen s kuchyní. Je zde také velká terasa situovaná přímo nad potokem. V prvním patře je pak ložnice a dětský pokoj otevřený až do vrcholu krovu. A z mezipodesty je možné vystoupat po příkrých schodech ještě do podkroví, které může sloužit jako prostor pro přespání hostů.