Architektura –  – 1 min čtení

Původní uspořádání bytu mladé rodině nestačilo. Architekti z něj vykřesali prosvětlený domov

Největší úpravou bylo přesunutí kuchyně do největší místnosti, kde nově funguje společně s jídelnou a obývacím pokojem.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Adriana Fialová

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Když se čtyřčlenná rodina se dvěma malými dětmi rozhodovala, jak naložit s bytem v pražských Nuslích o rozloze 115 metrů čtverečních, bylo jasné, že původní uspořádání stačit nebude. Architekti z ateliéru Důmysl proto dostali zadání na kompletní proměnu interiéru. Cílem bylo přizpůsobit prostor jejich každodennímu životu a vytěžit maximum z toho, co původní byt nabízel.

Největší úpravou bylo přesunutí kuchyně do největší místnosti, kde nově funguje společně s jídelnou a obývacím pokojem. Kromě této hlavní společenské zóny vznikla v bytě ložnice rodičů, dva dětské pokojíčky, koupelna, dvě toalety a samostatná pracovna. Výsledkem je pět plnohodnotných místností, které rodině poskytují dostatek soukromí i prostoru pro společný čas.

Při návrhu bylo nutné vyřešit hlavně úzkou vstupní chodbu, kde scházelo přirozené světlo i úložné prostory. Architekti byli navíc limitováni statikou budovy, která neumožňovala měnit rozměry kuchyně a ložnice rodičů. Problém s nedostatkem světla v chodbě nakonec vyřešili velkoformátovými prosklenými dveřmi, které ji oddělují od sousední pracovny a propouštějí světlo z okna dál do interiéru.

Provoz rodiny usnadňuje několik detailů navržených na míru. V zádveří vznikla vestavěná šatní skříň z děrovaného plechu, která chodbu opticky nezmenšuje, a v kuchyni navazuje kulatý stůl přímo na pracovní ostrůvek. V koupelně autoři navrhli sprchový kout s integrovanou lavicí a vedle pračky umístili skříň na prádlo s otvory ve dvířkách.

„Myslím, že se nám citlivou změnou dispozice a důsledným návrhem detailů podařilo bez větších kompromisů proměnit byt v prosvětlený moderní a funkční domov, který odpovídá všem přáním a potřebám současné rodiny,“ shrnuje architekt Martin Zima.

Související témata:rekonstrukceAteliér Důmysl
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