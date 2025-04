Rapper Calin se spojil s Oktagonem. Přináší tam své ledové čaje, které milují mladí

Uložit 0

Česko ho zná zejména jako rappera a zpěváka, který má tak početnou základnu fanoušků, že patří k jedněm z nejúspěšnějších na trhu. Proto když před dvěma lety představil svou vlastní značku ledového čaje v malých krabičkách, instantně se mezi mladými stala hitem. A právě s ní Calin zaujal i zakladatele Oktagonu, slavné evropské organizace pro smíšené bojové umění, s nimiž teď uzavřel novou spolupráci.

Zatímco světoví rappeři se zpravidla pouští do podnikání s lihovinami, Calin na to šel jinak. Vnímal, že v obchodech není značka ledových čajů, která by byla po jeho chuti a zároveň nebyla plná přidaného cukru. Proto to zkusil sám – a v létě roku 2023 představil Popstar Tea. Začal ho prodávat na internetu, postupem času ho rozšiřoval i do pultů běžných supermarketů. A do toho ho propagoval přes své rozvinuté sociální sítě.

„Konkrétní čísla ani tržby nekomunikujeme, ale můžeme potvrdit, že Popstar Tea je v zisku a daří se nám víc než dobře,“ říká Calin pro CzechCrunch a zároveň zmiňuje novou kapitolu, která nyní jeho značku čeká. A ústřední roli v tom má organizace, ze které její česko-slovenští zakladatelé Ondřej Novotný a Pavol Neruda udělali velice silného hráče na poli evropského smíšeného bojového umění (MMA).

Foto: OKTAGON MMA Ondřej Novotný, Calin a Pavol Neruda

Popstar Tea se nově stává oficiálním partnerem Oktagonu a do prostředí turnajů přinese několik nových aktivit, kterými se organizace více přiblíží mladým lidem. „Nejde jen o věk. Jde o energii, životní styl a emoce, které Calin reprezentuje. Hudba je u nás už dávno součástí celého zážitku – od nástupů po halftime shows – a spojení s Calinem tohle všechno jen podtrhne,“ zmiňuje Novotný.

V letošním roce se tak malé krabičky Calinova ledového čaje, který je dostupný v příchutích broskev–vanilka a jahoda–máta, budou objevovat ve fanouškovských zónách na turnajích v Česku a na Slovensku, logo značky se stane nedílnou součástí klece a celkové marketingové propragace a sám Calin se bude mimo jiné přímo zapojovat do dění na galavečerech i mimo ně.

„Calin je jedním z ambasadorů Oktagonu, proto se objeví na vybraných turnajích, zapojí se do tréninků našich sportovců a jeho čaje i Oktagon se budou silněji prolínat, jak už bylo vidět třeba v Dortmundu,“ dodává Novotný a současně zmiňuje poslední dubnový velký turnaj v Německu, kde se Popstar Tea v takové míře objevil poprvé.

Foto: Popstar Tea Ledové čaje Popstar Tea

Ostatně právě zákulisní obsah má být podle Calinových slov jedním ze stěžejních prvků celé spolupráce, byť přiznává, že partnerství bere jako živý projekt, který se bude vyvíjet za běhu a další rozměry se teprve budou objevovat. A to se týká jak aktivit v offline světě, tak i na sociálních sítích interpreta i Popstar Tea coby značky.

Spolupráce by měla navíc pomoct i tomu, aby se do běžného prodeje dostaly i varianty čajů bez cukru, což je věc, po které se fanoušci hodně ptají. „Ve spojení s Oktagonem nám to dává obrovský smysl a obchodně plánujeme, že během letošního roku budou k dispozici tam, kde už se původní Popstar Tea prodává (tedy Albert či Billa – pozn. redakce),“ říká Calin, který se vedle zpěvu a rapu věnuje i bojovým sportům.