Rekonstrukce za půl miliardy. Chátrající zámek Bzí prochází proměnou, bude mít i apartmán na hladině
Architektonické studio Loxia opravuje historický zámek Bzí a přeměňuje ho v místo, kde se půjde ubytovat nebo pořádat svatby.
Jihočeský zámek Bzí prochází jednou z nejnákladnějších soukromých rekonstrukcí kulturních památek v Česku. Architektonické studio Loxia, jehož zakladatel Milan Veselý objekt koupil, do jeho obnovy investuje přes 600 milionů korun. Cílem je transformovat dříve chátrající areál v exkluzivní destinaci pro eventovou turistiku, svatby a firemní výjezdy. Teď projekt dosáhl prvního milníku, když byly dokončeny ubytovací kapacity v zámecké Taverně, která poslouží jako základ pro budoucí provoz.
Areál láká například na obřadní ostrůvek uprostřed rybníka nebo apartmán pro novomanžele přímo na vodě. Celková ubytovací kapacita by měla dosáhnout 80 lůžek, přičemž společenské sály pojmou až 145 hostů. Barokní zámek byl v minulosti přestavěn ze starší tvrze, která byla i vypálena během třicetileté války. Od 70. let minulého století zde sídlilo JZD a vyráběly se tu likéry a sýry, také tu byly byty.
Na financování rekonstrukce, která probíhá pod dohledem restaurátorů a zahrnuje obnovu historických maleb, studio využije vlastní zdroje a plánuje si vzít i bankovní úvěry. Investor počítá s tím, že veškerý zisk z komerčních pronájmů pak bude reinvestován zpět do záchrany zámeckého objektu. Plné spuštění provozu celého panství je naplánováno na jaro 2027, kdy by se Bzí mělo definitivně změnit v soběstačný udržitelný model.