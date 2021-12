Jedna z nejlepších her pro virtuální realitu, která těží z jednoduchého principu, v němž musí hráči podle rytmu hrající hudby rozsekávat kolem nich létající kostky, rozšiřuje svou hudební nabídku o několik písniček americké popové ikony Lady Gaga. V globálně populárním Beat Saberu, za kterým stojí trojice česko-slovenských tvůrců, si tak nově můžete dát do těla i za poslechu veleúspěšných singlů jako Poker Face, Paparazzi nebo Bad Romance.

Proč je Beat Saber tak úspěšný? Odpovědi jsou dvě – vedle zábavného herního mechanismu je naprosto stěžejní právě nabídka hudby. Tu původem české studio Beat Games (nyní spadající pod křídla Marka Zuckerberga a jeho Mety) neustále rozšiřuje, aby hráči nemuseli pomocí svých virtuálních světelných mečů ničit létající neonové objekty pořád na ty stejné melodie.

Na velké zářijové vydání, v rámci kterého do Beat Saberu dorazila slavná Billie Eilish, nyní navazuje balíček s neméně známou zpěvačkou Lady Gaga. Hráčům se tak nově zpřístupňuje deset písniček, jež do značné míry Lady Gaga proslavily po celém světě. Jmenovitě jde o Alejandro, Bad Romance, Born This Way, Just Dance, Paparazzi, Poker Face, Rain On Me, Stupid Love, Telephone a The Edge of Glory.

Stejně jako u předchozích hudebních balíčků je i tento k dispozici za jednorázový poplatek, který se pohybuje okolo třinácti eur, respektive 330 korun (v závislosti na tom, zda si jej koupíte pro systémy Oculus Quest nebo PlayStation VR či přes herní platformu Steam). Beat Games vše oznámili během předávání takzvaných herních Oscarů, na kterých se představila celá řada zajímavých novinek.

Hudební výběr Lady Gaga se řadí po bok nejen zmíněné Billie Eilish, ale také legendární skupiny Linkin Park, balíčku těch největších pecek od vydavatelství Interscope Records nebo jihokorejského boybandu BTS. Stále jsou k dispozici i originální skladby, které skládal spolutvůrce Beat Saberu Jaroslav Beck.