První hra pro PSVR2 bude pokračování série odstartované titulem Horizon Zero Dawn

Největší světový veletrh spotřební elektroniky CES v podání Sony přinesl nejen novinky v podobě vlastních elektromobilů, ale i potvrzení dlouho očekávané zprávy z videoherní branže. Japonský technologický konglomerát na události v Las Vegas představil novou generaci svého headsetu i ovladačů pro hraní ve virtuální realitě.

Když v únoru loňského roku Sony odhalilo první informace o nové sadě pro virtuální realitu, současně zástupci společnosti oznámili, že v roce 2021 nový výlet do VR zájemci ještě rozhodně čekat nemají. Stačilo ale pár dnů roku 2022 a novinka s názvem PlayStation VR2 se dočkala představení na veletrhu CES i na blogu Sony, kde její technické detaily přiblížil viceprezident firmy Hideaki Nišino. Finální podoba zařízení však stále zůstává tajemstvím.

Po nasazení headsetu PSVR2 se hráčům ukáže 4K obraz, kdy každé oko dostane vlastní OLED displej s rozlišením 2 000 × 2 040 pixelů a podporou HDR. Současně si má zobrazovací jednotka udržet obnovovací frekvenci 90 nebo 120 Hz. Virtuální výhled nabídne v zorném poli 110 stupňů, tedy o 10 více než u prvního modelu soupravy pro virtuální realitu na čtvrtý PlayStation.

Hraní ve VR nicméně nespoléhá čistě na vizuální vjemy. PSVR2 proto přináší technologii nazvanou Sense, pod níž se skrývají další snahy mazat rozdíly mezi skutečným a digitálním zážitkem. Kombinuje sledování pohybu očí, trojrozměrný zvuk a fyzickou odezvu headsetu, který pomocí vibrací reaguje na dění ve videohře. Zrychlení vozu, zrychlený pulz vašeho hrdiny nebo prosvištění předmětu kolem vaší hlavy byste tak měli doslova cítit na vlastní kůži.

Tyto vjemy znásobí i nové ovladače VR2 Sense, které podle očekávání nabídnou i haptickou odezvu, jež je u VR klíčovým prvkem k uvěřitelnějšímu zážitku. Navíc je headset vybaven kamerami, které pohyb ovladačů i váš vlastní monitorují, takže pro jeho sledování není potřeba externí kamera. Ve výbavě samozřejmě nechybí mikrofon nebo výstup na sluchátka, k PlayStationu se pak PSVR2 připojí pomocí jediného kabelu USB-C.

Sony a vývojáři také představili první titul, který možností next-gen VR setu využije. Bude jím hra Horizon Call of the Mountain od studií Guerrilla a Firesprite, už třetí ze série akčních RPG, která v prvním díle hráče vyslala v roli hrdinky Aloy do postapokalyptického světa obývaného obřími mechanickými zvířaty, dinosaury a dalšími roboty.

První díl Horizon Zero Dawn z roku 2017 sklidil vysoká hodnocení, chystané pokračování Horizon Forbidden West se verdikt recenzentů dozví už za dva týdny. Třetí titul, určený pro PSVR2, nabídne úplně nový příběh a dobrodružství. Jeho vydání – stejně jako uvedení PlayStation VR2 na trh – však zástupci Sony nekomentovali.

Třeba se do té doby stanou i samotné konzole o něco dostupnějším zbožím, aby si zájemci mohli vyzkoušet nejen chystané VR hity, ale i plejádu novinek představených na nedávném PlayStation Showcase.