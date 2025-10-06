Revolut před pár týdny v tichosti spustil novinku pro cestovatele. I v Praze urychlí průchod letištěm
Česko je první z pěti zemí, kde bankovní aplikace uživatelům nabídla službu pro tzv. fast track. K dispozici je na více než 180 letištích.
Revolut pokračuje v rozšiřování služeb pro cestovatele, kterým nabízí takzvaný fast track, tedy přednostní průchod k bezpečnostní kontrole na více než 180 letištích po celém světě, a to včetně Prahy či třeba londýnského Lutonu, milánské Malpensy či barcelonského El Pratu. V aplikaci je možné zakoupit si jej, případně k tomu využít body RevPoints nebo ho získat zdarma v rámci předplacených tarifů. Poté uživatel získá QR kód, který si aktivuje několik hodin před samotnou kontrolou. Na místě ho pak stačí naskenovat.
„Jeden z nejčastějších problémů, které lidé na letištích mají, jsou právě fronty u bezpečnostních kontrol. Proto jsme se spojili se sítí poskytovatelů a uživatelům nabízíme možnost, jak průchod letištěm udělat plynulejším,“ komentuje pro CzechCrunch Tara Massoudi, ředitelka prémiových produktů.
„Uživatelé Revolut Ultra nepotřebují žádný status u letecké společnosti ani prémiovou letenku – stačí jim členství, aby mohli při každé cestě využívat neomezený počet fast track passů,“ doplnila s tím, že Česko je mezi prvními pěti zeměmi, kde firma tento produkt spustila. Z produktového hlediska jde pro Revolut o další rozšíření nabídky služeb pro cestovatele, kromě toho nabízí například vstupy do letištních salónků, rezervaci ubytování a zážitků, nebo datové eSIM, ze kterých se stal vůbec nejpopulárnější nebankovní produkt v aplikaci.