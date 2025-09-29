Nesázet na mrtvé koně. Jak v Revolutu vznikají uživatelské hity a proč banku propojují s cestováním?
„Chceme být globální bankou, která ale funguje lokálně,“ říká šéfka prémiových produktů Revolutu a vysvětluje, jak tohoto cíle plánují dosáhnout.
Během deseti let své existence se aplikace Revolut transformovala ze směnárny měn na plnohodnotný ekosystém finančních a bankovních služeb včetně spoření, investic či kryptoměn, ale i nabídky pro cestovatele jako pojištění, přístup do letištních salónků či eSIM karet pro nákup datových balíčků. Právě z těch se stal nejpopulárnější nebankovní produkt firmy. Byť se na první pohled může zdát, že jde o krok mimo hlavní zaměření aplikace, podle ředitelky prémiových produktů Tary Massoudi naopak hezky zapadá do celého ekosystému služeb.
„Jakmile se dostanete do své destinace, je pro vás důležité být online – potřebujete internet, abyste se dostali do aplikace Revolutu, k penězům, mluvili s podporou, našli bankomat,“ vysvětluje původem Íránka Tara Massoudi, když spolu mluvíme v nově otevřené centrále Revolutu v londýnské čtvrti Canary Wharf. Odsud chce globální hráč s pětašedesáti miliony uživatelů do dvou let pokořit metu sto milionů a fungovat ve stovce zemí.
V naplňování těchto cílů je pro finanční dům kromě samotného otevírání nových trhů zásadní také rozšiřování produktové nabídky i ve stávajících zemích. „Chceme být opravdu globálním hráčem a bankou, která ale funguje lokálně,“ líčí Massoudi, která v Revolutu pracuje šest let a má na starosti například prémiové tarify i produkty pro uživatele pod osmnáct let. V rozhovoru pro CzechCrunch mluví o tom, jak vůbec produktové novinky v Revolutu vznikají i o tom, jakým směrem se budou ubírat do budoucna.
Jeden ze způsobů, jak u vás v Revolutu vznikají inovace, je interní program New Bets (nové sázky). O co konkrétně jde?
Dá se to popsat jako náš interní startupový inkubátor. Umožňuje komukoliv – a to skutečně úplně všem zaměstnancům – předkládat vlastní nápady na nové produkty. Jediné, co k tomu potřebujete, je připojit funkční byznysový use-case.
Co se děje po předložení nápadu?
Jde o celý proces včetně kontrolních bodů, prověrek a ochran, které nám pomáhají udržovat program úspěšný. Navrhli jsme ho tak, aby maximalizoval šance „sázek“, které projdou, na úspěch, k čemuž pomáhá speciální výbor lidí složený z různých produktových, obchodních i dalších oddělení. Na začátku trychtýře jsme dost selektivní, rozhodně nejde o střílení naslepo ve víře, že něco jednou trefíme. Hledáme správné nápady a následně se na ně soustředíme.
Nejdřív zkoumáme business case, abychom ověřili proveditelnost, zároveň se ale díváme i na další úhly: Jaký problém nápad řeší? Je to skutečně problém? Proč je Revolut ten pravý na řešení tohoto problému? Je v souladu se směřováním našeho produktového vývoje? Doplňuje produkty, které už nabízíme? Obslouží naše zákazníky? Pokud je odpověď na kteroukoliv z těchto otázek „ne“, tak to může být skvělý nápad, ale proč bychom to měli dělat my?
Kolik nápadů takovým způsobem vzniká, respektive kolik jich vyhodnocujete?
Přesně to nevím, možná deset měsíčně. Schůzka výboru probíhá každý týden, ale ne vždy se na ní představují nové nápady. Někdy jen kontrolujeme projekty, které již běží, jejich autoři totiž musí neustále reportovat stav, výsledky a další vývoj.
Kolik z nápadů jste nakonec v praxi realizovali? Které jsou nejúspěšnější?
Od začátku programu jsme do dalších fází zatím poslali 45 projektů. Jedním z nejúspěšnějších je určitě náš nejdražší tarif Revolut Ultra, na kterém jsem pracovala já. (úsměv) V prvním roce jsme předčili stanovené cíle dvojnásobně. Ultra už ale běží dva roky, takže z programu New Bets vypadl, zařadil se do běžných procesů a stavíme na něm dál. Potenciál pokračování vidíme v oblasti private bankingu. Další z nápadů, které z programu New Bets vyčnívají, jsou Rev Points, náš věrnostní program, vůbec první navázaný na debetní kartu v Evropě.
Jednou z dalších „sázek“ byly také eSIM karty s datovými balíčky, které se staly vaším nejpoužívanějším nebankovním produktem, že?
Ano, eSIM je další super úspěšný produkt, kterým jsme vstoupili do telekomunikací. Jde o zajímavý příklad, protože se může zdát jako střílení naslepo, když se ale na tento produkt podíváte z větší dálky, zapadá do celého ekosystému našich služeb v cestování. Jakmile se dostanete do své destinace, je pro vás důležité být online – potřebujete internet, abyste se dostali do aplikace Revolutu, k penězům, mluvili s podporou, našli bankomat… Samotnou aplikaci přitom máme na bílé listině, což znamená, že za její používání data neúčtujeme. Pokud si nainstalujete eSIM Revolutu a přiletíte do země, kde nemáte data nabitá, můžete pořád aplikaci k nákupu dat využít.
Můžete prozradit některý z nápadů, který byl neúspěšný? Kdy jste měli velké plány nebo očekávání, ale nedopadlo to?
Nevím o žádném, který prošel New Bets a byl úplně neúspěšný. To je právě smyslem kontrolních bodů, pokud nápad nemá potenciál, neprojde do dalších fází. Určitě ale byly takové, které dostaly zelenou a následně jsme si řekli, že tudy cesta nevede. Naše filosofie je: neinvestuj do mrtvého koně. Pokud jsme něco spustili a ukázalo se, že to lidé nechtějí, přijmeme porážku a naše zdroje a kapacity raději investujeme do věcí, na kterých lidem skutečně záleží.
Z cestovního partnera se chceme stát také lifestyle partnerem, abychom vám přinášeli hodnotu každý den.
Jakým směrem se nyní budou ubírat další produktové novinky v segmentu cestování?
Představte si spíš statusové a luxusní cestování. Všechny naše premium produkty jsou navržené kolem pohodlí a klidu – přijedete na letiště, nemusíte na nic myslet, běžte do salónku. Přiletíte do destinace, nemusíte myslet na data, užívejte si cestu. Stejná filozofie platí pro všechny ostatní produkty, na které se díváme.
Kam se tedy budou ubírat produktové novinky obecně?
Obecně je náš cíl takový, že se chceme z cestovního partnera stát také lifestyle partnerem. Abyste na nás nemysleli jen, když cestujete, ale abychom vám přinášeli hodnotu každý den. Proto rozšiřujeme i lokální nabídku služeb. Na lifestyle straně to znamená větší zaměření na řešení zákaznických potřeb, jak jim pomáhat s každodenním nakupování a platbami, které dělají každý měsíc jako nájem. Velký potenciál vidíme i v rodinném bankingu.
Můžete sdílet konkrétnější novinky?
V Revolutu už máme sadu produktů přizpůsobených rodinám jako aplikace pro děti pod osmnáct let, společné sdílené účty i spoření. To jsou důležité základní kameny pro family banking, co ale v odvětví podle mě chybí, je opravdu integrované řešení rodinných financí. Jde o naší dlouhodobou vizi, kde chceme vytvořit celý ekosystém.
Kam tedy Revolut směřuje v dlouhodobém horizontu? Kam všude se můžete rozšířit?
Na jedné straně jde o rozšiřování produktové nabídky v zemích, kde působíme – ne na všech trzích totiž nabízíme stejnou sadu produktů. Ať už jde o zakládání poboček, zajištění IBAN, přijímání mezd či další důležité produkty jako hypotéky, které naplní celý ekosystém. Chceme být opravdu globálním hráčem a bankou, jež ale funguje lokálně. Velká Británie a Evropa vždy byly naše hlavní trhy a nadále se na ně soustředíme. Zároveň máme rozsáhlý expanzní plán, fungujeme na sedmi zahraničních trzích mimo Evropu a spouštíme další. To je pro nás jedna z dalších velkých priorit.