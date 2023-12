Revolut v tržbách poprvé překonal miliardu dolarů, zisk mu ale klesl. Letos chce růst dvojnásobně

Uložit 0

Internetová banka Revolut, která má v Česku zhruba 600 tisíc klientů, se po osmi letech existence začíná obracet ve stabilně ziskový projekt. V loňském roce v tržbách poprvé překročila miliardu dolarů a vykázala hrubý zisk 275 milionů dolarů. Jde o dramatický meziroční nárůst, který má pokračovat i letos, kdy skupina cílí na tržby přesahující dvě miliardy dolarů.

Čísla, která populární fintechová služba zveřejnila ve své aktuální zprávě, se musí jejím investorům, mezi nimiž nechybí fondy jako SoftBank nebo Tiger Global Management, číst velmi příjemně. Mezi roky 2021 a 2022 se obrat Revolutu zvedl o 45 procent a podobně narostl i počet klientů o 10 milionů.

„Nedávno počet našich zákazníků překonal 35 milionů po celém světě, a ti dohromady provedou více než půl miliardy transakcí měsíčně. To vše je skvělý úspěch, ovšem my nemáme v plánu zpomalit. Naším cílem je tento úspěch zdesetinásobit, dosáhnout počtu 350 milionů zákazníků a ještě mnohem více,“ uvedl spoluzakladatel a CEO Revolutu Nik Storonskij.

Co se struktury příjmů týče, například 390 milionů dolarů (8,7 miliardy korun) společnost utržila z poplatků z karetních operací a z kurzových směn a 200 milionů dolarů (skoro 4,5 miliardy korun) pochází z předplatných. Hrubý zisk ve výši 275 milionů dolarů (6,1 miliardy korun) pak Revolut nasměroval na investice jednak do marketingu, jednak do vývoje nových produktů. Nedávno mu také vyšla nová aplikace.

Z hlediska profitability ale pro Revolut loňský rok dopadl hůř než ten předchozí. Jestliže zisk EBITDA před daněmi a odpisy byl předloni 127 milionů dolarů a čistý zisk byl 33 milionů, v roce 2022 byla EBITDA „jen“ 30 milionů dolarů a čistý zisk necelých deset milionů.

A jestliže rok 2022 dopadl pro společnost, kterou Storonskij založil s dalším imigrantem z bývalého Sovětského svazu Vladem Jacenkem, veskrze pozitivně, podobným směrem mají nakročeno prý i letos: v obratu chtějí z loňských 1,2 miliardy dolarů (skoro 27 miliard korun) jít na 2,16 miliardy dolarů (přes 48 miliard korun) a čistá zisková marže by se měla pohybovat v dvouciferných hodnotách. Revolut má po světě aktuálně osm tisíc zaměstnanců.

„Navzdory náročnému makroekonomickému a geopolitickému období byl rok 2022 pro Revolut vynikající. Významně jsme investovali do našich produktů, technologií, rizik, dodržování předpisů a řízení, přičemž jsme dodržovali přísnou disciplínu ohledně našich nákladů,“ doplnil Storonského předseda představenstva skupiny Martin Gilbert.

Foto: Revolut Aplikace a platební karta Revolut

Revolut působí ve třech desítkách zemí včetně Austrálie nebo USA, jeho základnou je ale Evropa. Domovským trhem pro něj je Velká Británie, kde ovšem na rozdíl od EU stále nemá bankovní licenci. „Zůstáváme odhodláni dokončit naši žádost o britskou bankovní licenci,“ ujistil Storonskij.

A už by se to opravdu mohlo povést, protože se firmě podařilo odstranit hlavní překážku, jež vadila britské národní bance. Investoři společnosti si mezi sebe postupně rozdělili šest typů akcií podle priority, jenže centrální banka chce, aby Revolut měl jen jednu akciovou šarži. A SoftBank, která vedla předloňské masivní investiční kolo, jež startup ocenilo na 33 miliard dolarů, se svých prémiových akcií nechtěla vzdát. Deník Financial Times ale nedávno upozornil, že se podařilo najít shodu a že udělení licence by nemělo nic bránit.

I v Česku už nyní Revolut působí pod svou bankovní entitou, jež oficiální sídlí v Litvě. Tradiční bankovní produkty, jako jsou hypotéky, které chce Revolut postupně začít nabízet, si čeští klienti ale ještě nějakou dobu neužijí. „Pro Českou republiku sice zatím nemáme žádný konkrétní časový plán, ale dostaneme se k němu,“ řekl v rozhovoru pro CzechCrunch jeden z partnerů firmy Andrius Bičeika.