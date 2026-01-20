Revolut vstupuje do F1 ve velkém stylu. Toto je design vozu, s nímž Audi vyrazí proti nejlepším
Představený vůz nové stáje Audi Revolut F1 sází na technicky pojatý vzhled s kombinací světlého kovového odstínu, karbonu a červených detailů.
Audi v Berlíně oficiálně představilo svůj tým pro vstup do Formule 1, jehož titulárním partnerem je Revolut. Akce v industriálním prostoru Kraftwerk byla prvním veřejným vystoupením projektu, který od sezóny 2026 znamená návrat značky Audi do nejvyšší kategorie motorsportu. Součástí večera bylo i odhalení samotného monopostu.
Představený vůz sází na střídmý, technicky pojatý vzhled s kombinací světlého kovového odstínu, odhaleného karbonu a červených detailů. Spolu s tím došlo i na ukázky týmového oblečení od Adidasu, které budou používat jezdci i členové týmu během závodních víkendů. Kolekce má být uvedena do prodeje v průběhu příštího měsíce.
„Před deseti lety byl Revolut novým hráčem s ambicí narušit zaběhnutý trh. Dnes máme přes sedmdesát milionů zákazníků a těšíme se, že stejnou energii a dynamiku přineseme i na startovní rošt. V zákulisí budeme úzce propojeni i s finančním fungováním týmu,“ zmínil marketingový šéf Revolutu Antoine Le Nel.
Zástupci Audi uvedli, že vstup do F1 berou jako technickou výzvu, jejíž výsledky se mají projevit až v delším časovém horizontu. Automobilka podle nich počítá s tím, že první sezóny budou především o sběru dat, nastavování procesů a sehrávání nově vznikajícího týmu. Jezdit za Audi Revolut F1 budou Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto, poprvé oficiálně vyjedou 8. března na Velké ceně Austrálie.