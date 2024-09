Předělal jedoucí vlak na nebezpečný bikepark. Pak na něm vystřihl trik, který svět neviděl

Uložit 0

Abyste se svezli vlakem, standardně nepotřebujete rok a půl příprav, široký tým spolupracovníků a strach o život. Prostě si koupíte jízdenku a jedete. Vy ale nejste Dawid Godziek, který něco tak obyčejného jako jízdu na železnici posunul na novou úroveň. Vagóny totiž nechal přepracovat na úzký bikepark, kde předváděl náročné triky a skákal z jednoho vozu na druhý. A to navíc během toho, co vlak jel. Pomyslnou třešničkou se pak stalo kombo, které dosud nikdo jiný neudělal.

Je mu třicet let, kolo zbožňoval od dětství a na svém kontě má dvě zlaté medaile z proslulé soutěže X-Games, které se mu podařilo urvat v disciplíně na BMX. Polský jezdec Dawid Godziek je ovšem i velkým fanouškem MTB, tedy horských kol, která mu také vynesla vítězství na globální scéně.

Dosud na něj ale nečekalo nic tak netradičního jako projekt, který vymyslel Red Bull spolu s italskou módní značkou Prada. Ostatně koho by napadlo přepracovat vlakovou soupravu tak, aby se na ní dal za pohybu po železnici dělat freestyle na kole… Red Bull má ale pro podobné šílenosti cit.

„Nejprve jsem trénoval jízdu, když vlak stál. Jakmile jsem se cítil jistě, dali jsme soupravu do pohybu a zvyšovali rychlost,“ říká Godziek, který si teď splnil svůj sen. Na rozjetém vlaku, který sice jel rychlostí jen 23 km/h, předvedl několik působivých triků, zatímco skákal z vagónu na vagón.

„Prvních pár jízd jsem cítil mírné turbulence. Navíc se trochu hýbal i vlak, který jel po kolejích, které nebyly dokonale rovné. Těžko se to popisuje. Myslím, že jsem zpočátku prožíval něco jako kombinaci mořské, letecké a výškové nemoci,“ popisuje Godziek své pocity po jízdě.

Než se to polskému jezdci povedlo, proběhlo čtrnáct pokusů. Až ten patnáctý vyšel na jedničku tak, že se mu do jízdy podařilo zakomponovat i double tailwhip nebo frontflip, tedy triky, které není jednoduché provést „na pevnině“, natož na pohybujícím se vlaku.

„Nejprve jsem si to nedokázal představit. Dlouho jsme si s bratrem Szymonem (který také jezdí na MTB – pozn. red.) mysleli, že je to nejspíš nemožné. A i kdyby ano, nedokázali bychom na takové trati udělat triky, které by nás uspokojily. Nakonec se to ale povedlo,“ dodává.

Organizátorům projektu, nazvaném Red Bull Bike Express, ale zjevně přišlo málo skákat na deseti vagónech s rampami a různými překážkami. Včetně schodů. A právě na schodech se proto pokusili o něco opravdu neviděného: flat drop backflip. Red Bull uvádí, že tento trik ještě nikdo nikdy nedokázal.

„Nejtěžší bylo perfektně vyladit všechny triky najednou. Záměrem bylo natáčet bez střihů, v jednom souvislém záběru. Nebyl prostor pro chyby. Trať byla úzká (2,7 metru) a i minimálně roztřesené přistání mohlo skončit pádem z vlaku, který mohl dopadnout úplně jinak,“ uvádí Godziek.

Tomu všemu ale předcházely zevrubné přípravy, které podle Godziekových slov trvaly asi rok a půl. Před osmnácti měsíci přišli s touto myšlenkou, za půl roku už začali provádět první testy, přičemž posledních dvanáct měsíců se věnovali navrhování tratě a plánování.

„Trať stavěl tým nejlepších polských stavařů tři týdny, od svítání do soumraku. Kluci se fakt snažili, abych se cítil jistě a pohodlně. Ostatně se nestává každý den, abyste si najali lokomotivu nebo vagóny, postavili trať na vlaku a vyřadili kus trati z provozu,“ doplňuje polský jezdec.

Pro Red Bull nicméně nejde o typ zážitku, který by neznal. Ačkoliv jde stále o výrobce energetických nápojů, v očích veřejnosti se stává marketingovou mašinou, která má výrazný přesah do extrémních a jinak akčních sportů. A tomu uzpůsobuje i to, jak se prezentuje.

Například loni se možná ještě větší zběsilosti chopil britský BMX rider Kriss Kyle, který jezdil v takzvaném bazénu zavěšeném šest set metrů ve vzduchu. Ve stejném roce šokoval svět i estonský slackliner Jaan Roose, jenž ve dvou stech metrech chodil na laně v centru města.

Také v Česku Red Bull pořádá akce, nad kterými zůstává rozum stát. Není tomu tak dávno, co do Prahy přitáhl s formulí, aby s ní rozjezdil Karlín. V metropoli mimo jiné poslal z kopce dolů i několik vtipných vozítek, která mnohdy předváděla ukázkové nehody.