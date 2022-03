Technologická skupina Etnetera sdružuje pět firem, zanedlouho do „sbírky“ přidá další, tentokrát se zaměřením na umělou inteligenci (AI). Aktuálně formuje samostatnou divizi a vývojářský tým s úkolem soustředit dosavadní projekty využívající tuto technologii pod jednu střechu. Do konce letošního roku bude probíhat inkubace, následně přijde na vyčlenění do samostatné entity.

Pro Etneteru takový přístup není novinkou, historicky ve skupině takovým způsobem vznikla například samostatná firma Etnetera Sense se zaměřením na konzultační služby v oblasti digitalizace. „Inkubací umělé inteligence v portfoliu navazujeme na naše dřívější zkušenosti s obdobnými úspěšnými startupy v Etnetera Group,“ popisuje ředitel Martin Palička, pod jehož vedením ve skupině došlo k interní transformaci a zformování zmiňovaných firem.

Vznik nové divize má od začátku března na starosti Václav Peterka, který předtím osm let šéfoval další firmě ze skupiny – digitální kreativní agentuře Etnetera Motion. Na bývalé pozici jej vystřídal kolega Michal Bubeníček.

„V rámci celé skupiny už s umělou inteligencí a strojovým učením pracujeme dlouhodobě, takže teď nezačínáme na zelené louce. Našemu přístupu chceme dát ucelenější směr, oblast rozvíjet víc řízeně a pokusit se technologie využít na širším portfoliu zákazníků,“ popisuje Peterka pro CzechCrunch.

Václav Peterka, ředitel nové divize Etnetera AI Foto: Etnetera

Nová divize bude navazovat na dřívější projekty skupiny, kdy strojové učení používala například pro doporučení produktů na mnoha e-shopech, k tvorbě pokročilých atribučních modelů, optimalizaci textací a časů rozesílek e-mailů či klasifikaci zákaznických recenzí. Už v prvním roce má nově vzniklá divize dosahovat tržeb na úrovni vyšších jednotek milionů až nižších desítek milionů korun, čemuž má odpovídat také velikost formujícího se týmu.

Pracovníky do AI divize Etnetera získala i příchodem lidí z trhu, konkrétně Guillerma Aldy, zakladatele společnosti GoodAI Solutions, kterou v loňském říjnu odkoupila konkurenční Peoly. Dále jde například o Matouše Jezerského ze stejné firmy či Dušana Vojtka z Avastu.

Vznik nové divize přitom podle Peterky přímo nereaguje na tržní dění. „Obecně se nenecháváme při formování strategie strhávat trendy. Tímto krokem spíše konsolidujeme interní aktivity, s technologiemi umělé inteligence pracujeme už delší dobu a chceme tyto aktivity lépe koordinovat,“ popisuje. I tak ale vnímá, že poptávka po AI na straně klientů roste.

Firmy totiž často využívaly umělou inteligenci jen kvůli tomu, aby to o sobě mohly říkat a řešení tak nepřinášela reálnou přidanou hodnotu. Trh v posledních letech i díky většímu zaměření na práci s daty, kterými je potřebné algoritmy „krmit“, aby byly schopné nabídnout správné výsledky, dozrál.

Projekty umělé inteligence se tak dají připodobnit k nástupu rozšířené a virtuální reality, kdy před několika lety vznikala spousta aplikací, s nimiž si uživatelé hráli, ale reálnou přidanou hodnotu jim nepřinášely. Nyní je to už jinak a příkladem může být startup VRgineers, jenž od Etnetery získal investici a vyvíjí nejpokročilejší brýle pro virtuální realitu na světě, které pro trénink pilotů využívá i americké letectvo.

Václav Peterka vidí v rámci Etnetery největší potenciál využití AI v sektorech jako finance nebo retail, kde mají firmy o svých zákaznících dostatečné množství dat a dokážou jim tak nabídnout zlepšení různých procesů nebo eliminaci rutinní práce lidí. Z obchodního pohledu bude Etnetera stavět na řešeních, která mají klientům ušetřit práci nebo peníze, případně zvednout tržby či zlepšit marži. Vzrůstající konkurence se přitom neobává.

„Zatím je jen relativně málo podobně zaměřených hráčů, kapacita trhu je mnohem větší. V tomto odvětví máme nejmenší konkurenci ve srovnání se všemi ostatními firmami ve skupině,“ říká Peterka a dodává, že společnosti v tomto oboru nyní musí spojit síly minimálně v oblasti edukace trhu, z čehož budou následně těžit všichni.

Po roku, kdy se po inkubaci stane divize umělé inteligence samostatnou firmou, doplní ve skupině Etnetera, jež v posledním uzavřeném fiskálním roce 2020/2021 utržila 370 milionů korun, dalších pět sester.

Konkrétně jde o Etneteru jako takovou se zaměřením na vývoj webových a mobilních aplikací, datovou společnost Activate, digitální kreativní agenturu Motion, konzultační Sense a nedávno vzniklou vývojářskou společnost Green:Code, kterou Etnetera zakládala ve spolupráci se Škoda Auto. Vedle této struktury je ještě vyčleněná skupina PIE Ventures, jež sdružuje investice do startupů.