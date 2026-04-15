Rolls-Royce ukázal elektrický kolos za bezmála 200 milionů. Vlastnit ho bude jen stovka vyvolených
Téměř šest metrů dlouhý kabriolet uveze jen dva lidi a zcela vynechává displeje. Místo nich sází na pískované sklo a světelnou show.
Britská automobilka Rolls-Royce představila další z řady svých výrazných produktů. Nový model pojmenovaný Project Nightingale (v překladu slavík) je vůbec prvním plně elektrickým dvoumístným kabrioletem značky. Vznikne v přísně limitované sérii pouhých sta kusů, jež už byly na základě exkluzivních pozvánek rozebrány nejvýznamnějšími sběrateli z celého světa.
Po designové stránce se tvůrci vydali hluboko do firemní historie. Inspiraci čerpali v experimentálních vozech ze dvacátých let minulého století a v elegantním stylu Streamline Moderne vycházejícího z pozdního Art Deca. Své jméno vůz zdědil po vile Le Rossignol (francouzsky slavík) na francouzské Riviéře, jež kdysi sloužila jako oblíbené zimní útočiště spoluzakladateli značky Henrymu Royceovi.
Výsledkem je automobil s délkou 5,76 metru, což zhruba odpovídá limuzíně Phantom. U modelu Nightingale je ovšem tento prostor vyhrazen pouze pro dva pasažéry. Vůz zaujme dlouhou přídí s tradiční mřížkou a splývavou zádí ve tvaru torpéda. Zaujmou i kola, respektive jejich velikost – jsou totiž vůbec největší, jaká kdy automobilka na svůj vůz z výroby instalovala. Jejich design přitom evokuje lodní šrouby.
Tahle inspirace se propisuje i do zadních partií vozu. Elektrický pohon umožnil konstruktérům zcela odstranit výfuky a místo nich integrovat aerodynamický difuzor pojmenovaný Aero Afterdeck. Kufr se stylově otevírá do strany na speciálních konzolích připomínajících víko grand piana.
To nejzajímavější se ale odehrává v nízko posazené kabině, kde se britský výrobce jako by vymezil proti současným automobilovým trendům. Na palubní desce byste marně hledali záplavu dotykových obrazovek. Designéři vsadili na nadčasovost a hmatový zážitek, proto interiéru dominují klasická fyzická tlačítka, hliníkové držáky na pití a středový otočný ovladač, jehož sklem pískovaný povrch připomíná luxusní šperk.
Zlatým hřebem interiéru je pak světelná instalace s názvem Starlight Breeze. Ta využívá celkem 10 500 drobných světelných elementů, které kolem posádky vytvářejí dynamický vzor. Jeho tvar není náhodný, věrně kopíruje vizualizaci zvukových vln skutečného zpěvu slavíka. Posádku navíc obklopuje speciální struktura ve tvaru podkovy, jež má cestujícím poskytnout pocit soukromí a naprostého bezpečí.
Zážitek z jízdy má díky odhlučnění střechy a tichému elektrickému pohonu připomínat spíše poklidnou plavbu na plachetnici. První vozy z této stokusové, ručně stavěné série, jejichž cenu odhadl specializovaný web Autocar na sedm milionů liber (skoro 196 milionů korun), zamíří ke svým novým majitelům v roce 2028.