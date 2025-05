Roudnický zámek pohltil středověk. Za zaklínačským festivalem cestují do Česka lidé z celého světa

Uložit 0

V páteční odpoledne vládne v Roudnici nad Labem klid. U autobusové zastávky postává jen skupinka teenagerů, kteří se zaujetím sledují dění kolem majestátního barokního zámku Lobkowicz, vystavěného na základech románského hradu z 12. století. Ten den se jeho okolím procházejí lidé, kteří vypadají poněkud neobvykle.

„Viděl jsi ten jeho kyrys? To je hustý,“ poznamená vousatý mladík s mečem na zádech, do jehož ocelové hlavice je vyražená vlčí hlava. Okolo něj právě prochází mladá žena s pleteným košíkem, která jako by se sem přenesla přímo ze středověku.

Na začátku května sem dorazily stovky fanoušků, kteří se rozhodli na chvíli opustit každodenní realitu a ponořit se do atmosféry drsného, a přesto magicky přitažlivého světa Zaklínače, známého z knih i her. Festival Con Morhen, který se zde odehrál, pořádá spolek nadšenců vystupujících pod jménem Newitcherpatelní. V jeho čele stojí podnikatel a produkční Vojtěch Kačírek, jehož láska k dílu Andrzeje Sapkowského sahá až do dětství.

Ještě během studií evoluční biologie se stal součástí univerzitního klubu K4 (dnešní Celetná), kde se rychle vyprofiloval jako hlavní organizátor jeho akcí. Právě tam získal první zkušenosti s produkcí, která ho nakonec profesně nasměrovala.

Jednoho dne Kačírka oslovil známý s otázkou, zda by s ním nenavštívil akci zaměřenou na svět Zaklínače Blavicon. Mladý produkční se tehdy nadchl natolik, že se spontánně rozhodl zapojit do debaty s tehdejšími organizátory. Díky svým postřehům a zkušenostem skupinu stojící za akcí zaujal a brzy se stal součástí týmu.

„Dnes na naše akce jezdí lidé z celého světa – z Francie, Německa, Ameriky, letos dokonce z Austrálie,“ říká Kačírek s nadšením. Původní Blavicon byl zrušen kvůli neshodám mezi organizátory, nově vzniklý Con Morhen svého předchůdce však v lecčems přerostl.

Z doliny na zámek

Festival se původně konal v malebné dolině u Tismenického potoka pod hradbami historického centra Tábora, v areálu Housova mlýna. Ten však s rostoucím zájmem návštěvníků postupně přestával kapacitně stačit. Když se Kačírek začal poohlížet po novém místě, netušil, že přesun do zámeckého areálu v Roudnici nad Labem přinese nejen zásadní změnu, ale i rekordní úspěch.

„V sobotu se areálem pohybovalo až 1 500 návštěvníků a několik stovek lidí ze štábu, brigádníků a účinkujících,“ popisuje. Rozhodnutí změnit lokaci ale nebylo motivováno pouze růstem zájmu. Organizátoři podle Kačírkových slov začali cítit, že po letech už v Táboře nejsou chtění a vítaní, což je donutilo hledat pro akci nový domov.

Roudnický zámek se ukázal jako ideální volba, přestože znamenal začít od nuly. „Areál kolem zámku je úplně holý. Museli jsme vytvořit celé stanové město, tržiště i krčmy úplně od základů,“ říká Kačírek.

Spolu se svým týmem přetvořil prázdnou plochu v živoucí svět Zaklínače, kde návštěvníci hned po vstupu věděli, že se ocitli na velmi výjimečném místě. Na akci, kde mohou u výčepu potkat upíra, vidět trpaslíka prohrávat v kartách nebo potkat krásné čarodějky procházející se zahradami.

Událost nabízí návštěvníkům pestrý a hluboce atmosférický program – od koncertu legendární kapely Percival Schuttenbach, která se podílela na soundtracku ke hře Zaklínač 3, až po desítky přednášek, vystoupení a interaktivní herní linku, která bývá pro mnohé tím největším tahákem.

Jednou z nejzásadnějších novinek letošního ročníku však byla oficiální spolupráce s vývojářským studiem CD Projekt RED, díky níž festival získal dlouho vysněnou licenci. „Návštěvníci si tak během akce mohli jako první na světě vlastnoručně vyrazit pamětní minci k 10. výročí hry. Samotní lidé z polského herního studia se k nám navíc přišli podívat a zdá se, že byli nadšení,“ říká s hrdostí Kačírek.

Podle něj to pravděpodobně nebyla poslední spolupráce – naznačuje možnost dalšího propojení i na budoucích projektech, byť detaily zůstávají zatím pod pokličkou. Studio si totiž přísně hlídá, kdy a co pustí na veřejnost.

Pštros i pivo, které jinde neochutnáte

Organizátoři si zakládají na tom, aby návštěvníkům poskytli skutečně komplexní zážitek, a tak nezapomínají ani na gastronomii – ta je stejně jako program silně tematická a pečlivě promyšlená. Kromě osvědčeného týmu Staročeských krčmářů se na akci objevuje i projekt Kitchen Renegades, který si zakládá na středověké a fantasy světem inspirované kuchyni.

„Na koblihy od Kitchen Renegades se stála fronta. Kromě toho připravovali pštrosa na víně a bylinkách nebo speciální směsí okořeněného krocana, kterého dělali přímo nad ohněm,“ popisuje Kačírek, který se na projektu pro svou kulinářskou vášeň sám podílí.

Ani pivo nezůstává bez pozornosti. Do zálohovaných kelímků, stylizovaných tak, aby připomínaly dřevěné korbely, se čepuje pivo Bjes, které speciálně pro festival vaří sládci Zdeněk Sirůček a Martin Brykner. Název ležáku odkazuje na rohatého démona běsa z videohry.

Novinkou letošního ročníku byl malinový kyseláč s granátovým jablkem nesoucí jméno Bruxa, což je také nebezpečná příšera ze světa Zaklínače. „Koncept chuti jsem vymyslel já, což jsme následně společně zkonzultovali a kluci ho pak přivedli k životu. Ve vedru to bylo ideální pití, mělo jen asi 4 procenta, takže šlo pít celý den,“ říká organizátor.

Organizace je jako celoroční maraton

Za celým zážitkem, který Con Morhen návštěvníkům přináší, stojí nesmírně náročná produkční práce. Rozpočet se pohybuje v nižších milionech korun a festival je financován především z prodeje vstupenek a tržeb z baru. Sponzoři přispívají zejména věcnými dary, například do soutěží.

Festival podle jeho šéfa není jen víkendová událost – je to celoroční projekt, který vyžaduje obrovské množství času a energie. „Lidé vidí tři dny festivalu, ale nevidí těch jedenáct měsíců příprav,“ vysvětluje Kačírek zákulisí organizace.

Práce začíná prakticky hned po skončení předchozího ročníku. „Lidi jsou na cestě domů a my už sedíme u poznámek, co udělat příště jinak,“ říká s úsměvem šéf spolku Newitcherpatelní. Mezi přípravy patří jednání s městem a správou zámku, koordinace desítek vystupujících i stovek dobrovolníků, zajištění ubytování, cateringu, zdravotní služby, bezpečnosti, logistiky vybavení, zvuku, světel, dekorací i kostýmů.

Akce zatím není hlavním zdrojem obživy pro nikoho z týmu. Kačírek kromě produkce Con Morhenu a dalších kulturních událostí pracuje i jako průvodce v dinosauřím muzeu v Tuchoměřicích. „Říkám, že si tam chodím odpočinout od festivalu,“ vtipkuje. „Je to zvláštní – mám práci s dinosaury, kteří jsou mrtví miliony let, a koníčka, který oživuje mytické bytosti z fantasy.“

Přesto věří, že pokud bude festival dál růst, mohl by se jednoho dne stát plnohodnotným zaměstnáním nejen pro něj, ale i pro další členy týmu. „Je to náš sen. Zatím jde ale spíš o náročný koníček, který nás stojí hodně času, energie a často i peněz.“

Divoký hon se Velenu vyhne. Míří do Roudnice

Téma příštího ročníku je už jasné. Díky oficiální záštitě vývojářského studia CD Projekt RED se organizátoři mohou naplno ponořit do příběhu třetího dílu herní ságy – Zaklínače 3: Divoký hon. A právě Divoký hon bude ústředním motivem nadcházejícího ročníku.

Divoký hon je tajemná a děsivá skupina jezdců z jiného světa, která se objevuje jako předzvěst smrti, války a zkázy. Ve skutečnosti jde o elitní jednotku z dimenze Aen Elle – elfí říše – jejímž cílem je unést Cirillu, Geraltovu nevlastní dceru, protože její jedinečný krevní původ jí dává schopnost cestovat mezi světy. Divoký hon se ji snaží ovládnout, aby mohl získat moc nad portály a rozšířit svou vládu do dalších světů.

„Návštěvníci se mohou těšit, že potkají řadu známých postav přímo ze hry – tentokrát půjde o ty hlavní, nejen vedlejší charaktery. Je to nesmírně bohaté a silné téma,“ přibližuje Kačírek.

Díky licenci mohou pořadatelé vůbec poprvé vytvořit scénáře, kulisy a kostýmy přímo podle herního vizuálu, což dříve kvůli právním omezením nebylo možné. Con Morhen tak bude dál růst, ovšem bez ztráty své duše. „Nechci, aby z festivalu byla obří akce nebo mašina na peníze. Chci, aby si zachoval atmosféru, kvůli které se lidé vracejí. A tu lze udržet jen do určité velikosti – proto zatím neplánujeme navyšovat kapacitu,“ uzavírá organizátor.