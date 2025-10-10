Růžový porcelán, marocké dlaždice i instalace z tisíců lahví. Co byste neměli minout na Designbloku?
Pokud si stále lámete hlavu s víkendovými plány, máme pro vás jeden tip – v Praze se ještě pořád koná Designblok. A tyhle projekty byste měli vidět.
Designblok, největší přehlídka designu ve střední Evropě, poběží v Praze ještě celý víkend, takže máte o plány postaráno. Letos se koná na několika hlavních místech – od Výstaviště v Holešovicích přes Královský letohrádek až po Uměleckoprůmyslové museum. V rámci 27. ročníku představuje přes 250 projektů, značek i instalací z Česka i zahraničí. Vybrali jsme šest z nich, které byste při procházce festivalem rozhodně neměli minout.
Linda Pro x Křehký x Leander 1907
📍 Královský letohrádek, L.02
Designérka Linda Procházka, která loni získala na Designbloku Cenu veřejnosti, letos spolupracuje se značkami Křehký a Leander 1907. Společně vytvořili kolekci porcelánu s názvem Dolores, která pracuje s jemnými odstíny růžové a propojuje současnou estetiku s tradiční výrobou porcelánu. Expozici doplňují navíc i vázy Josefa Bolfa, svícny Arťoma Petrova nebo talíře Aleny Agafonové.
Segrasegra
📍 Křižíkův pavilon E, KE.47
Pražská značka Segrasegra přináší na letošní Designblok dvě nové kolekce, které spojuje důraz na funkčnost a městský způsob života. Kolekce Cords and Ropes pracuje s motivem uzlů a lan a zahrnuje doplňky jako popruhy na mobil, psaníčka nebo městské tašky. Druhá kolekce, nazvaná Byznys Streetwear, propojuje zase střihy formálního oblečení s volností technických materiálů. Nabízí třeba unisex sako, kalhoty ve stylu hakama nebo korzetovou vestu.
Collarch x Grohe
📍 Křižíkův pavilon B, KB.03
Studio Collarch ve spolupráci se značkou Grohe vytvořilo instalaci z více než
3 600 recyklovaných PET lahví. Pomocí 3D tisku z nich vznikla modulární konstrukce, která symbolizuje proměnu odpadu v nový zdroj. Instalace odkazuje na technologii Grohe Blue, která umožňuje filtrovat vodu přímo z kohoutku, a zároveň otevírá téma udržitelnosti v každodenním životě.
Manu tiles
📍 Křižíkův pavilon B, KB.13
Nová pražská značka Manu tiles, kterou založili Jana Novotná a Jakub Březina, se specializuje na výrobu ručně dělaných cementových a hliněných dlaždic. Ty vznikají v certifikované dílně v Maroku, kde se tradiční techniky kombinují s moderními postupy a možností individuálního návrhu. Na Designbloku značka představuje svou první kolekci vytvořenou ve spolupráci s designérem Tomášem Králem.
Rückl x UMPRUM
📍 Křižíkův pavilon B, KB.40
Sklárna Rückl a Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM představují na Designbloku společný projekt Voskle, který zkoumá hranice skla jako materiálu. Expozice zahrnuje objekty studentů i nové práce Kateřiny Handlové a Ronyho Plesla, kteří s Rücklem dlouhodobě spolupracují. Celý projekt je postavený na principu mezigenerační výměny – studenti přicházejí s experimenty a autorskými nápady, zatímco zkušení skláři přinášejí technickou preciznost. Výsledná instalace pak působí jako soubor vznášejících se objektů.
Tip pro děti: Merkur
📍 Designblok for Kids, Křižíkův pavilon D, KD.09
Tradiční česká značka Merkur, známá kovovou stavebnicí, letos zaujímá prostor v dětské sekci Designbloku. Ve spolupráci se studenty Fakulty umění a designu UJEP pod vedením Jana Čapka vznikla instalace, která propojuje historii značky, sahající do roku 1920, se současnými designérskými principy.