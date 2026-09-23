Saúdská Arábie ukázala první vlastní auta. Elektrický Exobot je jak ze sci-fi a má obří výklopné dveře
Korunní princ odhalil první auta saúdské automobilky Ceer. Zadní pohon dodává chorvatský Rimac, přední motory Hyundai a design vedl muž z McLarenu.
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Saúdská Arábie má první auta vlastní automobilky. Státní značka Ceer představila elektrický sedan a SUV jménem Exobot, které mají dveře otevírané vzhůru a v nejvyšší specifikaci výkon až 1 111 koní. Oba vozy odhalil korunní princ Muhammad bin Salmán, který předsedá vládě i představenstvu státního fondu PIF. „Chtěli jsme, aby svět viděl, čeho je Saúdská Arábie schopná,“ cituje agentura Reuters šéfa Ceeru Jamese DeLucu. Sériová výroba začne v lednu 2027, tedy o dva roky později, než automobilka původně slibovala.
Značku Ceer založil fond PIF v roce 2022 ve spolupráci s tchajwanským výrobcem elektroniky Foxconn. Korunní princ ji představil v listopadu 2022 a tehdy oznámil, že první vozy budou k dispozici v roce 2025. Ceer se prezentoval jako první saúdská značka elektromobilů, která bude auta navrhovat, vyrábět a prodávat doma i v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Termín se nakonec posunul a první vozy mají zákazníci dostat v březnu 2027.
Automobilka o nových vozech uvádí, že byly navrženy, zkonstruovány i vyrobeny v Saúdské Arábii. Na jejich vzniku se ale podílí řada zahraničních firem. Platformu a elektrickou architekturu dodává Foxconn, přední motory Hyundai Transys a zadní pohonnou jednotku chorvatská Rimac Technology. Licenci na technologie komponent poskytlo Ceeru BMW. Design vedl Rob Melville, který předtím strávil 13 let v McLarenu a podílel se na modelech 720S, Senna nebo Artura.
Podle deníku Arab News je továrna Ceeru největší automobilový závod na Blízkém východě s výrobní kapacitou až 170 000 vozů ročně. Do roku 2034 chce firma dosáhnout podílu 45 procent místních materiálů a Saúdové mají tvořit 80 procent přímých zaměstnanců. Dnes Ceer zaměstnává 2 300 lidí, z nichž je 46 procent Saúdů. Na podobě vozů podle DeLucy trval sám korunní princ. „Vím, že jsem vás u designu hodně honil, ale pokud jsou tyhle návrhy výsledkem, stojí to všechno za to,“ tlumočí DeLuca jeho slova.
Oba Exoboty mají dveře otevírané vzhůru, dlouhé téměř tři metry, a nemají střední sloupek. Na první pohled vypadají spíše jako futuristické koncepty nebo vozidla ze sci-fi filmu Tron či hry Cyberpunk 2077. Čelní sklo o délce 2,4 metru je podle Ceeru největší, jaké kdy bylo vyrobeno, a 32 prvků světelného podpisu odkazuje na rok 1932, kdy vzniklo Saúdskoarabské království. Uvnitř je seříznutý volant typu yoke, zakřivený 48palcový displej v rozlišení 8K přes celou palubní desku a klimatizace, která má kabinu za deset minut zchladit z 65 na 32 °C.
Volant není s koly propojený mechanicky. Systém steer-by-wire zmenšuje rozsah řízení ze 400 na 160 stupňů a doplňuje ho řízení zadních kol a adaptivní vzduchové odpružení. Místo zpětných zrcátek mají vozy kamery. Řidič volí mezi jízdními režimy Track, Drag a Drift, SUV má navíc režim Sand. Výbava míří i na místní zákazníky: auto upozorní na čas modlitby, ukáže směr ke Kaabě (nejposvátnější místo islámu) a pozná, když se ve dveřích přivře abája (tradiční arabský oděv).
Údaj o 1 111 koních a 1 500 Nm platí pro nejvyšší specifikaci – sedan s ní má zrychlit z nuly na sto za 2,1 sekundy. Obě dosud ohlášené verze, limitovaná First Edition a po ní Plus, mají podle technických specifikací automobilky tři motory s výkonem 850 koní. Sedan s nimi zrychlí na stovku za 2,6 sekundy, SUV za 2,9 sekundy. Zda a kdy přijde silnější provedení, Ceer neuvádí. Pokročilé asistenční funkce, jako jízda po dálnici podle navigace nebo automatická změna pruhu, mají přibýt do roku 2028 prostřednictvím aktualizací na dálku.
Baterie má kapacitu 112 kWh a dobije se z 10 na 80 procent za méně než 30 minut. Dojezd sedanu je podle metodiky NEDC 670 kilometrů, u SUV 560 kilometrů. Tato starší metodika přitom dává výrazně vyšší čísla než evropská WLTP. Exoboty jsou podle AutoNext homologované jen pro státy Perského zálivu a prodávat se v Saúdské Arábii mají od začátku roku 2027, cenu ale Ceer zatím neoznámil.
Exobot je prvním ze sedmi plánovaných modelů, zbytek mají tvořit střední a kompaktní vozy. Automobilka, která vznikla jako čistě elektrická, podle Reuters zařadí do nabídky i plug-in hybridy a auta se spalovacím motorem, další modely mají splňovat globální předpisy.