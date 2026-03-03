Secesní sídliště v Liberci je soubor unikátních domů. Vilka zahradníka teď dostala svěží háv
Architektky se při rekonstrukci snažily zachovat charakter historického domku z roku 1914. Na střechu se proto vrátila původní bobrovka.
Textilní baroni z rodu Liebiegů zaměstnávali svého času v Liberci tisíce dělníků a úředníků. Pro část z nich dokonce vybudovali celé secesní sídliště s domky, školou, školkou, kostelem, hasičskou zbrojnicí, prádelnou i hostincem. Součástí takzvaného Liebiegova městečka, které vznikalo od 19. století až do první republiky, je také malá vila z roku 1914, jež pravděpodobně sloužila potřebám rodiny zahradníka či hlídače. Teď získala novou, moderní podobu.
Čtvercový domek stojí zhruba uprostřed pozemku ve tvaru kapky. Zatímco interiér nabízí dostatek soukromí, zahrada jej kvůli silnici, která ji obkružuje, příliš neposkytuje. Estetiku areálu navíc v 90. letech narušila přistavěná garáž. Ta nyní zmizela a na jejím místě vzniklo nové křídlo. Zabírá celou šířku parcely, z ulice je však téměř neviditelné – i díky mírně zkosené zdi, která nechává vyniknout původní budovu. Nová přístavba tak přinesla západní části zahrady více soukromí.
Architektky Jana Janďourková Medlíková a Michaela Doležalová ze studia atakarchitekti se při rekonstrukci snažily zachovat charakter historického domku. Na střechu se proto vrátila původní bobrovka, špaletová okna kvůli špatnému stavu nahradily repliky doplněné o typické okenice. Původní vikýře s trojúhelníkovými okny pak vystřídaly proporčně vyváženější varianty. Přístup k domu i chodník kolem tvoří kamenná dlažba z místní žuly, terasa je z modřínových prken. Výsledek rekonstrukce si můžete prohlédnout v galerii výše.