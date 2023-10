Sečteno: Volby v Polsku vyhráli konzervativci, potřetí v řadě. Zřejmě nebudou moci sestavit vládu

Uložit 0

Nedělní volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost a potvrdila tak svou dominanci v politice, která trvá už osm let. Strana lídra Jaroslawa Kaczyńského zvítězila ve volbách potřetí v řadě. Volební úspěch ale zřejmě nebude stačit na to, aby uskupení dokázalo sestavit vládu.

Druhá je s odstupem necelých pěti procentních bodů, přesněji s 30,7 procenta, proevropská Občanská koalice. Do dolní komory polského parlamentu se dostalo pět politických uskupení. Na 14,4 procenta voličů podpořilo středovou Třetí cestu, čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,61 procenta hlasů. Do parlamentu vstoupí ještě krajně pravicová Konfederace, která má 7,16 procenta hlasů.

Výsledky se tak příliš nevychýlily od předvolebních odhadů, které vítězství Kaczyńského naznačovaly. „Klíčové však bude, jestli dokáže sestavit vládu. Bude mít jedinou možnost výběru, a tou je ultrapravicová strana Konfederace, což jsou extremisté, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie, chtějí zakázat placení daní nebo obnovit trest smrti. Otázka je, kolik dostanou hlasů a jestli to bude na vládu stačit. Na druhou stranu, pokud by opoziční strany dostaly tolik, kolik jim přisuzují průzkumy, pak by asi vládu sestavily ony,“ uvedl ještě před volbami pro CzechCrunch Petr Vavrouška, někdejší zpravodaj, který dnes v Polsku působí jako podnikatel.

Hlasovat přišlo přes 74 procent oprávněných voličů, nejvíce od pádu komunismu. Podle Vavroušky i proto, že hodlala hlasovat řada Poláků žijících v zahraničí a současná vláda se tak snažila zvýšit účast lidmi z východu země, převážně z vesnic, kde leží její hlasy. Volby jsou totiž spojené s referendem a právě Právo a Spravedlnost je jeho iniciátorem, přitom otázky týkající se například zvyšování věku odchodu do důchodu či migrace jsou podle kritiků návodné. „Je to podobné, jako kdybyste se ptala lidí, jestli chtějí navýšit daně, nebo dětí ve školce, jestli chtějí jít v pátek do kina,“ připodobňuje Vavrouška.

Právo a spravedlnost během osmi let u moci zavedlo v Polsku kontroverzní justiční reformy, které podle Evropské komise narušují princip právního státu. Ovládlo státní firmy a veřejné instituce, včetně veřejnoprávních médií a omezilo práva žen. Opozice slibuje, že sporná opatření nynější vlády zruší. Národní konzervativci se voliče snažili získat útoky proti Evropské unii nebo tvrdou rétorikou namířenou proti migrantům a lidem z komunity LGBTQ.

Konečné výsledky hlasování dnes zveřejnila státní volební komise. Na nadpoloviční většinu mandátů dosáhla opoziční Občanská koalice společně se stranami Třetí cesta a Nová levice.