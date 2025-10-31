Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Sedmimílové boty se blíží realitě. Nike testuje prototyp bot, které díky elektromotoru zrychlují chůzi

Baterií poháněné boty Nike zatím nejsou v prodeji, ale v testech zvládly zrychlit běh o pětinu. Amplify ukazuje, jak může vypadat budoucnost chůze.

nike_amplify
Foto: Nike
Prototyp modelu bot Nike Amplify
Nike posouvá svět obuvi o krok dál. Společnost představila Project Amplify, první systém poháněných bot na světě. Technologie má lidem pomáhat běhat i chodit dál, rychleji a s menší námahou. Podobně, jako elektrokolo pomáhá cyklistům.

Boty mají mít malý elektromotor a baterii na lýtku, přičemž oboje při chůzi nebo běhu pomáhá nohám v pohybu. Systém rozpozná okamžik odrazu a přidá energii ve chvíli, kdy ji člověk nejvíc potřebuje. Nike tvrdí, že tak dokáže zvýšit tempo až o pětinu a proměnit stoupání v pocit chůze po rovině.

„Project Amplify začal jednoduchou otázkou: co kdybychom lidem mohli přidat trochu síly do kroku?“ říká Michael Donaghu, viceprezident pro inovace. Vývoj probíhal několik let v Nike Sport Research Lab ve spolupráci s robotickou firmou Dephy. Do testování se zapojilo přes 400 sportovců, kteří v devíti verzích prototypu nachodili dohromady 2,4 milionu kroků. První generace není určena elitním běžcům, ale lidem, kteří si chtějí pohyb užít víc a s menší námahou. Boty jsou zatím ve fázi testování, ale Nike plánuje uvést hotový produkt na trh během několika příštích let.

