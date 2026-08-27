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Sedněte si na joystick, jezte z ovladače. Ikea a Xbox představily vtipný herní nábytek, dorazí i do Česka

Je libo polštářek inspirovaný gamepadem od Microsoftu? Kolekce Yxstaby dává zapomenout na trapný design herního nábytku díky skandinávskému vkusu.

Michal MančařMichal Mančař

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Foto: Ikea

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Ikea je dlouho synonymem pro zařízení domácnosti. A Xbox je zase značka spojená s hraním doma na gauči. Teď tahle velká jména svých oborů spojují síly a představují zábavnou kolekci nábytku i bytových doplňků pro všechny zapálené hráče. A to i ty z Česka, kam nové produkty také zamíří.

Když nějaký neherní produkt dostane nálepku herní, většinou je to důvod k ostražitosti. Jenže Ikea se na to rozhodla jít jinak. Ve spolupráci se značkou Xbox od Microsoftu se zřekla křiklavého „gamerského“ vzhledu a představuje devítidílnou kolekci Yxstaby. Společný projekt propojuje letošní oslavy 25 let od premiéry konzole Xbox a zkušenosti švédské firmy. Yxstaby sází na relativně střídmý skandinávský design, který oživuje „xboxová“ zelená barva.

Nejvýraznějším kouskem z kolekce je stolička vytvořená podle kloboučku gamepadu. Její design vychází přímo z původních 3D modelů od Microsoftu a naklání se spolu s hráčem. „Před čtvrt stoletím jsem stál celou noc frontu na první Xbox, ty tvary jsou pro mě nostalgické,“ vysvětluje vtipnou sázku na fanouškovskou hravost designér David Wahl.

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Podobně nepřehlédnutelný je také pohyblivý televizní stolek (první svého druhu od Ikey) s úložným prostorem, v rámci kolekce pořídíte i kovový podnos ve tvaru ovládacího směrového kříže gamepadu. Anebo podobně tvarovaný polštářek. Ikea a Xbox svou spolupráci představily světu na právě probíhajícím největším videoherním veletrhu Gamescom. Do obchodů – včetně těch českých – produkty Yxstaby dorazí během října se zatím neznámou cenovkou.

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