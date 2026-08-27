Sedněte si na joystick, jezte z ovladače. Ikea a Xbox představily vtipný herní nábytek, dorazí i do Česka
Je libo polštářek inspirovaný gamepadem od Microsoftu? Kolekce Yxstaby dává zapomenout na trapný design herního nábytku díky skandinávskému vkusu.
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Ikea je dlouho synonymem pro zařízení domácnosti. A Xbox je zase značka spojená s hraním doma na gauči. Teď tahle velká jména svých oborů spojují síly a představují zábavnou kolekci nábytku i bytových doplňků pro všechny zapálené hráče. A to i ty z Česka, kam nové produkty také zamíří.
Když nějaký neherní produkt dostane nálepku herní, většinou je to důvod k ostražitosti. Jenže Ikea se na to rozhodla jít jinak. Ve spolupráci se značkou Xbox od Microsoftu se zřekla křiklavého „gamerského“ vzhledu a představuje devítidílnou kolekci Yxstaby. Společný projekt propojuje letošní oslavy 25 let od premiéry konzole Xbox a zkušenosti švédské firmy. Yxstaby sází na relativně střídmý skandinávský design, který oživuje „xboxová“ zelená barva.
Nejvýraznějším kouskem z kolekce je stolička vytvořená podle kloboučku gamepadu. Její design vychází přímo z původních 3D modelů od Microsoftu a naklání se spolu s hráčem. „Před čtvrt stoletím jsem stál celou noc frontu na první Xbox, ty tvary jsou pro mě nostalgické,“ vysvětluje vtipnou sázku na fanouškovskou hravost designér David Wahl.
Podobně nepřehlédnutelný je také pohyblivý televizní stolek (první svého druhu od Ikey) s úložným prostorem, v rámci kolekce pořídíte i kovový podnos ve tvaru ovládacího směrového kříže gamepadu. Anebo podobně tvarovaný polštářek. Ikea a Xbox svou spolupráci představily světu na právě probíhajícím největším videoherním veletrhu Gamescom. Do obchodů – včetně těch českých – produkty Yxstaby dorazí během října se zatím neznámou cenovkou.