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Na Kingdom Come 2 vydělali skoro dvě miliardy. Rok od vydání české hry přinesl Warhorse královské bohatství

Čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios oznámili finanční výsledky za rok 2025. Opět to jsou miliardové tržby a impozantní zisk.

Michal MančařMichal Mančař

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Foto: Warhorse Studios
Martin Frývaldský, vladař Warhorse Studios
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Dobrodružství z českého středověku Kingdom Come: Deliverance 2 potvrzuje status jedné z nejvýdělečnějších domácích videoher všech dob. Vývojáři z Warhorse Studios už loni měli důvod k oslavě, když za pouhých pár týdnů prodejů své hry vydělali miliardu korun – a teď, rok po premiéře, opět hlásí značný zisk.

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Warhorse Studios vydali druhý díl svého hitu Kingdom Come začátkem února minulého roku. Svůj účetní rok zakončili posledním březnem. KCD2 uchvátilo hráče po celém světě natolik, že jen tenhle krátký časový úsek pro české studio znamenal zisk těsně přesahující miliardu korun při tržbách 2,7 miliardy. Teď oceňovaní herní tvůrci oznámili finanční výsledky za následujících dvanáct měsíců.

Období od loňského dubna po letošní březen znamenalo pro Warhorse Studios tržby 1,9 miliardy korun a zisk po zdanění 733 milionů korun. Logicky jde o pokles, i tak to jsou impozantní čísla. Český středověk Warhorse přihrál za dva roky výdělek přesahující 1,7 miliardy korun – a i když první díl z roku 2018 v různých slevových akcích stále přidává nové prodeje, dá se očekávat, že drtivou většinu z této sumy má na svědomí Kingdom Come: Deliverance 2.

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Foto: Warhorse Studios

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Warhorse navíc budou na značce Kingdom Come vydělávat i v právě probíhajícím účetním roce. Hranici pěti milionů prodejů druhý díl překonal rok po své premiéře, tedy ještě v období aktuálně zveřejněné výroční zprávy, od té doby ale přidal další. Šesti milionů prodaných kusů Kingdom Come 2 dosáhlo letos v létě. Jednička KCD už loni oznámila deset milionů prodejů.

Aktuální výsledky jsou druhé nejlepší v historii Warhorse Studios, kteří momentálně pracují nejen na novém Kingdom Come, ale i hře ze světa Pána prstenů. Firma pod vedením Martina Frývaldského tak nicméně už nečiní s kreativním vstupem spoluzakladatele Daniela Vávry. Výřečný vývojář pro Warhorse na žádné další hře nepracuje, místo toho se má Vávra věnovat filmu Kingdom Come.

Související témata:České hryWarhorse StudiosKingdom Come
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